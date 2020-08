Kankan : les vieux démons se réveillent contre le manque de courant électrique

Alors qu’ils avaient suspendu depuis quelques semaines leur combat pour la conquête d’un barrage hydroélectrique, les jeunes du mouvement citoyen pour l’électrification de la haute Guinée(MCEHG), qui avaient prévu une nouvelle manifestation pour ce mercredi 26 août 2020, l’ont reporté au 1er septembre prochain pour ne pas perturber l’examen de baccalauréat en cours. La décision a été prise au cours d’une assemblée tenue le dimanche 23 août 2020 au domicile du président au quartier Timbo.

« La manifestation du 26 a été annulée à cause du bac, car on a constaté que ceux qui font le bac sont pour la plupart nos militants. Donc si nous, on décide de manifester on va les déranger. On a choisi la date du 26 août pour que les autorités puissent trouver des solutions à nos demandes. On a vu que si le bac était perturbé, ils auraient aimé cela que de satisfaire nos demandes. Donc c’est pourquoi on a reporté la manifestation du 26, au 1er septembre, comme ça on aura plus de monde », a lancé Ousmane M’Bia Kaba, président du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée(MCEHG).

La date du 1er septembre étant maintenu pour la prochaine sortie de rue, le président du mouvement appelle tous ses militants à la préparation et à la mobilisation pour la prochaine démonstration de force.

« Que tout le monde et tous les 27 quartiers de la ville de Kankan se préparent pour la manifestation qui est prévue pour le 1er septembre prochain. Si on n’entend rien de concret des autorités, on va sortir dans les rues comme prévu », menace-t-il.

A rappeler que le mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée (MCEHG), a offert 1008 bouilloires d’une valeur 10millions800mille Gnf aux autorités religieuses de Kankan la semaine dernière. La remise a eu lieu à la grande mosquée de la Cité de Cheick Fantamady Chérif.

De Kankan, Ahmed Sékou Nabé pour Médiaguinée