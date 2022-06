Kankan : l’inspecteur régional de l’éducation procède au lancement des épreuves du BAC

Après le certificat d’études primaires (CEP) et le brevet d’études du premier cycle (BEPC), les épreuves du baccalauréat unique session 2022 ont été lancées, ce vendredi 17 juin 2022, sur l’ensemble du territoire national guinéen. Dans la commune urbaine de Kankan, c’est le lycée 3 avril qui a abrité le lancement de la première épreuve, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Selon l’inspecteur régional de l’éducation (IRE) de Kankan, cette année, ils sont plus de 13 000 candidats à affronter cet examen dans la région administrative de Kankan.

« Enseignement général et franco arabe, nous avons 29 centres, 13 297 candidats dont 3 122 filles. Le nombre de salles de classes utilisées est de 403, nombre de surveillants 806 et 124 membres du secrétariat pour le Baccalauréat unique dans la région administrative de Kankan », a déclaré Famoro Keïta.

Avec le slogan » Tolérance Zéro », ce lancement a connu la présence des autorités administratives et éducatives. Dans son message à l’endroit des candidats, le représentant du préfet a évoqué le mérite avant de leur souhaiter bonne chance.

« Les deux précédents examens se sont très bien passés et nous souhaitons que le baccalauréat se passe aussi très bien. Le seul message qu’on a, c’est le message du mérite. Nous voulons que nos enfants passent l’examen avec les efforts intrinsèques et que les principes édictés par les autorités au niveau central soient respectés à la lettre dans l’ensemble de nos circonscriptions administratives. Le mot de l’autorité, c’est souhaiter bonne chance à tous les candidats et qu’on dise qu’il n’y a aucun problème dans la région de Kankan », a-t-il souligné.

Malgré les efforts fournis par les autorités administratives pour lutter contre la fraude, le sujet d’histoire pour le profil sciences sociales s’est retrouvé sur les réseaux sociaux une heure après le lancement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan