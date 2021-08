Kankan : l’opérateur économique qui construit pour le ministre Bouréma est connu….

Le séjour du ministre guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation à Bamako n’aura pas été seulement une visite de travail, il a aussi été une occasion pour lui de faire des révélations aussi bien sur le calvaire qu’aura connu le professeur Alpha Condé que sur ses propres constructions à Kankan.

Le samedi 21 août, au moment de féliciter les gouverneurs et les préfets, le général de division Bouréma Condé a présenté un certain Traoré, un ami malien, opérateur économique de son état. Lors de cette présentation, le ministre Bouréma Condé a levé l’équivoque autour de ses constructions à Kankan, la capitale de la Haute Guinée. Ce petit discours est sans doute une réponse à ceux qui pensent que le ministre puise dans la caisse de l’État pour se construire des châteaux.

« Mes chers gouverneurs, notre séjour n’a été seulement que de travail. Vous voyez cet homme ? Mr Traoré, un grand ami, il est un opérateur économique malien. Il n’était pas au Mali quand nous sommes venus. Mais dès qu’il a su que je suis venu, il a pris son avion pour uniquement pour me voir. C’est un honneur. Je vais vous faire cette petite révélation. Toutes mes constructions à Kankan, c’est cet homme qui fait. Il envoie des granites jusqu’à Kankan, je ne paye rien. C’est lui qui fait tout à sa charge. Il est venu aujourd’hui serrer la main des gouverneurs et les restes de la délégation. Sur ce, il donne à chaque gouverneur un complet de basin et cent mille francs CFA (100.000), aux autres membres de la délégation, un complet et vingt cinq mille francs CFA (25.000) chacun. Je vous le confie. C’est notre ami et il est ami de tous les Guinéens. Je vous remercie. », a déclaré le ministre guinéen de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le général de division Bouréma Condé à Bamako.

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako