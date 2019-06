Kankan- ‘’Ma vie est en danger’’. Qui veut attenter à la vie de l’imam Nanfo Diaby ?

VIDÉO. Pour avoir prié en Maninka (fabara kan) le jour de laylat al-qadr, la vie de Karamo Nanfo Ismaël Diaby est en danger. Pour avoir dirigé la prière dans sa langue maternelle à Kankan, l’imam Nanfo Diaby a été prié par son concessionnaire de libérer son local parce que des jeunes ont juré de le mettre à sac. Ces propos ne sont pas de nous mais du célèbre chroniqueur et professeur N’ko Karamo Nanfo qui les a tenus dans une vidéo qu’il a postée sur Facebook.

Dans cette vidéo, Nanfo -apparemment traqué- dit qu’un imam sunnite de Kankan qu’il a nommément cité, lors de son sermon le vendredi dernier a appelé publiquement à la fatwa contre lui, déclarant que si c’était au Nigeria il serait déjà mort.

L’imam qui dit la main sur le cœur qu’il ne va jamais renoncer à sa prière parce qu’il le fait pour Allah et non pour quelqu’un assure qu’il mourra pour cette cause noble : la prière en ‘’fabara kan’’.

Mediaguinee