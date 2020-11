Kankan : malgré les tensions et craintes d’échec, le RPG tait les contradictions et arrive loin devant lors de la présidentielle

C’est une victoire dont le score a étonné plus d’un observateur. Personne ne pouvait pronostiquer sur une victoire aisée du RPG-Arc-En-Ciel dans ce fief traditionnel mais qui laissait présager un basculement dans le camp de l’opposition au regard des contestations sociales dont la température ne baissait pas à l’aube de la présidentielle du 18 Octobre dernier. Plus la date approchait, plus la tension était vive et moins un espoir d’entente se profilait. Le dialogue qui s’est crispé et la chance de revoir la ville voter au profit du RPG et de son candidat devenait chaque jour plus mince et quasiment inenvisageable face à la détermination des jeunes qui portait essentiellement sur la fourniture en électricité de la zone avec l’aménagement d’un micro barrage pour son alimentation et son indépendance énergétiques à travers le barrage Kogbèdou.

Mais c’était sans compter sur la bravoure et la détermination du Directoire de campagne du RPG ARC-EN-CIEL avec à sa tête, M. Lanciné Kakoro, Directeur National Adjoint des Impôts. En misant sur cet homme, le parti ne s’est pas trompé de choix.

Au regard du travail abattu par ce jeune gladiateur jaune, on se rend compte qu’il n’avait pour seule et unique ambition que la réélection de son champion (victime de mensonges et d’accusations fallacieuses) dont le résultat de gestion à la tête du pays est d’une évidence qui crève les yeux.

Un travail en profondeur, du porte-à-porte pour sensibiliser, informer et orienter les électeurs au-delà des clichés, vers un vote rationnel. Tous les foyers de réticences ou des poches de contestations ont été domptés par méthodes et diplomatie du Directeur de campagnes afin de chasser tout doute, toute incompréhension ou jugement erroné de nature à peser en défaveur du candidat de son parti.

Le chef d’orchestre de la victoire du RPG-Arc-En-Ciel à Kankan est bien introduit dans la localité, très écouté et très respecté par les siens.

Une vraie chance pour le parti et son champion.