Kankan : malgré l’interdiction, la viande de dinde se vend comme d’habitude (constat)

Malgré le communiqué rendu public par le Ministère du Commerce, interdisant pour des raisons sanitaires, toute vente ou consommation de la viande de dinde (dindon) sur l’ensemble du territoire national, les vendeurs et vendeuses de cette denrée dans la commune urbaine de Kankan n’ont pas pour autant stopper leur activité.

Selon un constat mené par notre correspondant basé dans la localité, la viande de dinde, bien qu’elle soit contaminée par la salmonelle enterica thyphimirium, continue d’être vendue comme à l’accoutumée dans la cité d’Elhadj Cheick Fantamady Chérif. Ce, malgré les risques de maladie qui vont avec.

En empruntant la route qui quitte le carrefour Lambert et qui mène au rond point Komarala loisirs, on rencontre ces femmes vendeuses de dindon en bordure de chaussée, grillant tranquillement leur viande disposée en brochettes, sans crainte des conséquences qui pourraient subvenir et les clients vont et viennent régulièrement.

La question qu’on se pose désormais serait de savoir, est-ce une faiblesse des autorités qui n’arrivent pas à faire respecter la décision du ministère ou est-ce l’absence de frayeur du côté des consommateurs de cette viande en provenance de Pologne ?

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan