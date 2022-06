Kankan : Mamadou Alpha Diallo, âgé de 16 ans, périt dans un accident

La victime du nom de Mamoudou Alpha Diallo, était élève en classe de 9ème année, a été transporté d’urgence à l’hôpital régional de Kankan. Docteur Kabinet Kanté, médecin au service des urgences explique dans quelle circonstance le jeune a été reçu.

« La victime a été reçue dans un état d’inconscience, où on ne percevait pas de rythme cardiaque. C’est-à-dire, pas de mouvement respiratoire. En un mot, c’est un corps sans vie que nous avons reçu. On a reçu ses parents, notamment son papa et sa maman, qui étaient tous inconsolables. Et après les procédures, nous leur avons restitué le corps », a expliqué Docteur Kabinet Kanté.

Le père de Mamadou Alpha est inconsolable. Pour lui, son fils était son bras droit dans le commerce qu’il détient.

« Mon fils, Mamadou Alpha Diallo, représentait beaucoup pour moi. Après ses cours, il venait toujours m’aider à la boutique, parce que moi je suis commerçant », a laissé entendre Amadou Diallo.

Les accidents de la route continuent de faire des victimes dans la région administrative de Kankan, pas plus tard que le vendredi dernier, une personne a perdu la vie sur l’axe Kankan-Kouroussa et 12 autres ont été blessées. Quant à Mamadou Alpha Diallo, il a rejoint sa dernière demeure ce mercredi, au cimetière de Balôni.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan