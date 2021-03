Kankan : Mgr Emmanuel Félémou est décédé de Covid-19

L’Eglise guinéenne est en deuil. Monseigneur Emmanuel Félémou, évêque de la cathédrale Notre-Dame de la victoire et de la paix de Kankan est décédé lundi à Conakry. Il souffrait de Covid-19 et était admis au centre de traitement épidémiologique de Kankan depuis un mois maintenant, selon Paul Guilavogui, membre du conseil d’épiscopat et proche du défunt. Il aurait contracté ladite maladie lors d’une tournée qu’il a effectuée récemment dans la région forestière. Il a été évacué sur Conakry à cause de son de santé de se dégradait sérieusement, par avion sanitaire dépêché par le chef de l’Etat.

« Nous avons appris qu’il a été testé positif au Covid-19. Il y a environ un mois qu’il était malade, il a été admis au centre de traitement épidémiologique de l’hôpital régional de Kankan, c’est là qu’on a été informé qu’il avait cette maladie. Son état étant alarmant, le chef de l’Etat Son Excellence le Pr Alpha Condé a dépêché un avion médicalisé qui l’a envoyé de toute urgence à Conakry il y a environ une semaine », dira-t-il.

Sa disparition laissé un très vide dans le cœur des fidèles chrétiens de son diocèse, dit Paul Guilavogui qui ajoute que c’est un grand homme religieux qui aimait les fidèles chrétiens.

« Monseigneur Emmanuel Félémou ordonné ici en mars 2007 était un évêque bâtisseur. La cathédrale que vous voyez derrière moi est l’une de ses œuvres, il a construit aussi beaucoup d’églises dans le diocèse de Kankan. Je retiens de lui quelqu’un qui était très ouvert, qui aimait ceux qu’il administrait et qu’il appelait ses fils. Monseigneur Emmanuel Félémou était un grand homme religieux que j’ai beaucoup apprécié parce que c’est lui qui m’a envoyé au Cameroun. Je retiens de lui quelqu’un qui a fait grandir le diocèse et l’a fait connaitre », regrette Guilavogui.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

