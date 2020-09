Kankan. Mohamed Sylla, 1er de la république au bac, SS : ‘’depuis la 11è année, j’ai commencé à préparer ce résultat’’

Les résultats du baccalauréat unique session 2020 ont été publiés vendredi, 25 septembre dernier. Avec 34,12% d’admission, le 1er de la république en sciences sociales est venu de la commune urbaine de Kankan. Mohamed Sylla, puisque que c’est de lui qu’il s’agit, est un élève du groupe scolaire privé Emmanuel de Kankan.Son nom est le premier qu’on retrouve sur la liste des admis au bac en sciences sociales.

Rencontré dans la journée de ce dimanche, Mohamed Sylla a dit ne pas être surpris de cette nouvelle, puisque, confie-t-il, c’est un rêve qu’il a réalisé.

“Je suis très content et je remercie le bon Dieu, mais c’est une chose qui ne m’a pas tellement surpris, parce que j’avais ça déjà en tête et c’était un rêve pour moi. Réaliser son rêve, cela n’est pas une chose surprenante. Vraiment je suis content et je suis fier de mon école”, a-t-il dit.

Pour arriver à ce grand exploit qu’il vient de réaliser, Mohamed Sylla affirme avoir été soutenu par son école qui a tout mis à sa disposition pour lui permettre d’arriver à ce résultat.

“J’ai commencé depuis la 11ème année à préparer ce résultat, j’étais à Kissidougou, j’ai fait la 12ème année et la terminale ici à Kankan et je fréquentais toujours les grands frères qui ont déjà des notions à propos du Bac. Et en terminale, j’ai commencé à travailler avec les professeurs et je révisais à la maison du matin au soir. Et notre école aussi nous a soutenus, à chaque fois les encadreurs nous appelaient pour nous encourager et nous guider. Tous étaient à notre disposition, les professeurs et le matériel”, ajoute t-il.

Pour finir, il encourage ses collègues qui n’ont pas eu la chance de redoubler encore d’effort.

” Le bac n’est pas facile, alors pour mes amis qui ont échoué ils doivent comprendre que l’échec n’est pas la fin du monde, et encore redoubler d’effort pour être à l’université” a-t-il conseillé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan