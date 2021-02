Kankan : pourquoi des élèves du lycée Morifindjan ne rentrent pas en classe après la récréation…

Situé au quartier Météo, non loin du centre météorologique de Kankan, le lycée Morifindjan Diabaté est l’un des plus grands lycées de la ville de Kankan, 2ème plus grande agglomération du pays. Dans cette école, comprenant le collège et le lycée, les élèves ne respectent pas du tout les horaires de récréation. Selon un constat fait dans la matinée de ce lundi par notre correspondant dans la localité, quand les élèves sont libérés à 10 heures pour la récréation, une grande partie ne retourne plus en classe pour suivre les autres matières restantes. Ils restent assis sous les manguiers dans la cour ou se regroupent pour causer entre eux, cela sous le regard des responsables scolaires. Un élève ayant requis l’anonymat a bien voulu faire ce témoignage : « Ce sont les élèves qui veulent étudier qui rentrent en classe à 10 heures 25 minutes après la recréation. Les autres qui restent dans la cour sont des vagabonds. C’est souvent eux qui s’asseyent au fond de la classe, ils viennent juste pour la forme et pour chercher les filles à l’école. Sinon ils n’étudient pas. »

L’année dernière, ces élèves qui traînaient dans la cour de cet établissement étaient chassés par les surveillants, mais cette année ce n’est pas le cas. Ils viennent et attendent dans la cour jusqu’à la sortie des autres élèves pour rentrer à la maison. Cette situation inquiète plusieurs observateurs qui pensent que si rien n’est fait, l’éducation dans la commune urbaine de Kankan perdra complètement le niveau et la formation de futurs jeunes pour la relève sera presqu’impossible. La balle se trouve désormais dans le camp des responsables de cette école qui se trouve être la plus grande de la ville.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

