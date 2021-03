Kankan : quand est-il du respect du port des masques dans les écoles ?

Le port obligatoire du masque sur l’ensemble du territoire national guinéen fait parti des mesures d’état d’urgence sanitaire décrétées par le chef de l’Etat, Pr Alpha Condé pour briser la chaine de propagation de la Covid-19.

Dans la commune urbaine de Kankan, 2è plus grande agglomération de la Guinée, cette mesure n’est pas suivie à la lettre. Ce vendredi matin, nous avons effectué une visite de constat dans plusieurs établissements d’enseignement public de la ville. C’est au lycée du 3 avril qu’a commencé notre périple. Là-bas, le port des bavettes n’est que partiellement respecté par les élèves. Dans les salles de classes, la majorité en porte, mais une fois dans la cour, ils les enlèvent.

« Tout le monde a une bavette dans notre école ici. D’ailleurs, tu ne rentres pas dans la cour sans avoir porté ta bavette. Quand on rentre en classe, les professeurs nous disent de les porter, mais quand on sort de la classe on enlève aussitôt. Moi personnellement, je n’aime pas les bavettes parce que je n’y suis pas habitué », nous a confié un élève de la 11è année sous couvert d’anonymat.

Outre le port du masque, le respect du lavage des mains et de la distanciation sociale laisse à désirer. Aucun kit n’est visible à l’entrée de la cour et des salles de classe de cette école. Et avec les effectifs pléthoriques dans les salles, le respect de la distanciation est quasi-impossible. Au lycée Moryfindjan Diabaté de Kankan, un élève nous a confié :

« Nous sommes très nombreux en classe. Donc si le gouvernement nous dit de laisser au moins un mètre de distance entre nous, ça sera un problème. Parce que nous sommes assis trois par table, comment on peut laisser un mètre de distance entre nous avec ce nombre ? »

Le constat est le même dans la presque totalité des écoles de Kankan, à l’université et dans d’autres lieux publics de la ville ElHadj Cheick Fantamady Cherif.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623770609