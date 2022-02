Kankan : que faut-il savoir de la vente et de la consommation de l’igname (reportage)

A Kankan, l’heure est à la récolte et à la commercialisation de l’igname, une des nombreuses productions locales qui fait la réputation de la région. En dépit d’un bon approvisionnement du marché, l’igname coûte cher, selon certains consommateurs. Notre correspondant dans la localité s’est intéressé à cette réalité.

« Kougbè », c’est ainsi que l’igname cuite est appelée en langue Maninka. Dans la commune urbaine de Kankan, cette denrée demeure l’une des plus consommées par les citoyens. Associé à du sel et parfois un peu de piment en poudre, les vendeuses de cet aliment ne manquent pas de clients pour écouler leurs marchandises. Fatoumata Nabé, plus connue sous le sobriquet de « Nanta » au quartier Kabada 1 en est une.

« Quand j’achète les ignames, je les lave proprement avec une brosse avant des les mettre dans la marmite pour les cuire. Après la cuisson, je les découpe en morceaux que je vends à 2000FG et à 1000Fg puisque l’igname est chère sur le marché. »

De l’achat à la commercialisation de ce tubercule en passant par le lavage et la cuisson, Fatoumata Nabé reste confrontée à de nombreuses difficultés, notamment la cherté de la marchandise sur le marché.

« L’igname est très chère actuellement, les commerçantes et les cultivateurs se plaignent, il y a deux types d’ignames sur le marché, il y a les ignames nigérianes qui sont plus grosses et les ignames de chez nous. Mais moi, j’achète les ignames de chez nous parce que c’est ce que mes clients aiment. A cela s’ajoute la pourriture de nos produits. À cause de l’excès d’engrais des cultivateurs, on ne peut plus garder les ignames pendant longtemps. »

Les commerçantes, quant à elles, pointent du doigt l’achat des ignames revu à la hausse du côté des cultivateurs dans les villages. Kaningbè Keita : « Les gens qui nous emmènent les ignames des villages nous les donnent à un prix très cher. On prend avec eux six (6) pour 80 000 Fg ou sept (7) pour 80 000 Fg. Nous les revendons aux vendeuses six (6) pour 80 000Fg comme ça nous gagnons un peu comme bénéfice. »

Comme beaucoup d’autres, El Hadj Sékouba Chérif est un consommateur d’igname cuite à Kankan. Il considère cet aliment comme l’un des meilleurs que l’on retrouve sur le marché, et qui aurait des vertus contre la constipation : « Tant que tu manges l’igname, tu ne seras jamais constipé. Avec certains autres aliments, tu peux être constipé mais avec l’igname ce n’est pas le cas. C’est ce qui fait que moi je l’aime. L’igname est un aliment essentiel pour l’organisme, il contribue beaucoup à la digestion. »

Interrogé sur le sujet, le médecin-chef adjoint de la troisième 3ème région militaire de Kankan a donné certains bienfaits de l’igname, mais conseille toutefois une consommation modérée. Dr Ahmed Fadi Kaloga : « L’igname a des bienfaits à ne pas négliger, mais la consommation doit être modérée. Elle contient beaucoup de potassium et donc qui est très bien pour ceux qui sont hyper tendus. Ce tubercule permet à un certain niveau un équilibre fonctionnel du système nerveux central. »

Le seul bémol, c’est que l’igname est en passe d’être sérieusement concurrencée au petit déjeuner dans les familles par le haricot et le riz communément appelé à Kankan Lafidi.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09