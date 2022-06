Kankan : remise officielle de la Maison Régionale de Presse par des membres du gouvernement

La région de Kankan a désormais une maison de la presse. C’est le premier ministre Mohamed Beavogui accompagné de la ministre de l’Information et de la Communication, Rose Pola Pricemou et de certains membres du gouvernement qui a procédé à la remise officielle des clés le jeudi 02 juin 2022, au quartier ex Aéroport dans la commune urbaine de Kankan.

Dans son discours de circonstances, la ministre de l’Information et de la Communication a exprimé toute sa satisfaction de voir les journalistes de la région dotés d’une maison de la presse :

« Cet événement me réjouit et me réconforte à plus d’un titre. Parce qu’après Conakry et N’zérékoré, j’ai encore l’honneur et le privilège d’ouvrir les portes de la maison, qui dorénavant doit servir de cadre de travail pour ma famille professionnelle. «

Au nom des hommes de médias, Laye Famo Condé président de l’association des journalistes de la région de Kankan, a remercié le président de la transition pour cet acquis : « Cette journée restera gravée dans les annales de l’histoire de la sphère médiatique de la savane guinéenne. Depuis 2017, nous nous battons pour avoir une maison de la presse. Aujourd’hui nous avons eu gain de cause sous le leadership du président-colonel Mamadi Doumbouya. Qu’il en soit remercié. Cette maison flambant neuve, nous servira désormais de cadre pour la tenue des conférences de presse, des déclarations, de lieu de travail et de renforcement des capacités. »

Malgré que l’infrastructure réponde aux attentes, des carences sont tout de même à signaler notamment le manque d’électrification et d’ameublement entre autres. C’est pourquoi Laye Famo Condé pose des doléances en ces termes : « Nous sollicitons auprès de vous que notre maison soit dotée d’un système d’électrification solaire, en mobilier de bureau et en outils informatiques, l’appui aux structures de presse locale, la connexion internet et la décentralisation des opportunités de formation du gouvernement et ses partenaires. Après la capitale Conakry, Kankan regorge le plus grand nombre d’entreprises de média en Guinée. C’est pourquoi nous sollicitons aussi la prochaine journée internationale de la liberté de la presse », a-t-il demandé.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan