Kankan reste JAUNE !!!

Le locataire du Palais Sèkhoutouréya a finalement quitté derrière son écran pour aller sur le terrain et battre campagne comme le fait son adversaire Cellou Dalein Diallo. Après la Guinée forestière, le président sortant Alpha Condé, a été accueilli ce mardi 13 octobre 2020, par la population de la commune urbaine de Kankan, bastion imprenable du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel et capitale de la Haute Guinée.

Il a atterri d’un jet privé à l’aéroport de Foussen, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kankan, où il a été chaleureusement accueilli par des milliers de militants à pied, à moto et à bord des véhicules, fortement motivés et tous ont arboré la couleur jaune (couleur fétiche du parti au pouvoir ndlr). Après avoir passé presqu’une heure de trajet, le Chef de l’Etat s’est offert un bain de foule et saluait ses militants en brandissant les deux doigts en signe de V (victoire ndlr) et la foule qui répondait en scandant “prési, prési”.

Si d’habitude, il tenait ses meetings à la place des Martyrs, cette fois, il a été reçu au stade M’Balou Mady Diakité Glao de Kankan, qui était plein d’une marée humaine en jaune.

Dans son discours de circonstance, le numéro 1 guinéen, est revenu sur les propos qu’il avait tenu lors du lancement de la campagne de son parti à Kankan. Propos dans lesquels il dit à ses militants de ne voter que pour le RPG.

« Ils ne peuvent pas vous tromper je sais bien, et il faut noter qu’il y’a deux camps pas 12. Quiconque vote pour un des autres, vous avez voté pour Cellou. Donc il n’y a que le RPG et les autres. D’un côté le RPG et d’un autre, les autres », réitère-t-il.

La promesse, l’une des plus vieilles habitudes du chef de l’État, il en a encore fait au cours de ce meeting face à ses milliers de militants.

« Nous allons faire en sorte d’ici 2023, de former 100 mille jeunes entrepreneurs. Nous avons aussi réglé le problème d’Internet. Ça veut dire même si vous êtes dans un village vous pouvez vous connecter », a-t-il rassuré.

Poursuivant, le champion guinéen dit ne pas vouloir laisser la Guinée dans les mains de ses adversaires qu’il traite d’ailleurs de voleurs et de menteurs.

« Je ne veux pas laisser la Guinée dans la main des voleurs et menteurs. C’est sur la jeunesse que je compte. Alors la Guinée sera dans les bonnes mains, la population de Kankan, je suis venu pour que vous me voyiez parce qu’ils disent que je suis malade », lance-t-il.

Pour terminer, celui qui est surnommé le Körö, a dit ne pas accepter l’incident qui a eu lieu à Tokounou, entre le cortège de Cellou Dalein Diallo et certains militants du RPG.

« Ce qui s’est passé à Tokounou, je ne vais pas accepter ça. Laissez tout le monde venir à Kankan, l’essentiel c’est le 18 octobre prochain. Quand j’étais opposant, certains ont voulu ma mort, mais aujourd’hui ils sont avec moi. Donc on veut collaborer avec tous ceux qui veulent travailler avec nous », a conclu le président sortant Alpha Condé.

Après le stade M’Balou Mady Diakité de Kankan, le Pr Alpha Condé et son cortège ont pris la direction de la ville aurifère de Siguiri, où il était également attendu.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09