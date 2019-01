Kankan : le réveillon fêté avec zéro cas d’accidents et zéro cas de vols (police)

C’est sous une haute surveillance des forces de sécurité en synergie d’action avec les forces de défenses que le réveillon a été célébré cette année dans la commune urbaine de Kankan.

Selon le préfet Aziz Diop, au total plus de 250 agents de la police et de la gendarmerie ont été déployés sur le terrain, épaulés par une trentaine de militaires dans le cadre de la patrouille nocturne dans les 27 quartiers que composent la ville. 15 véhicules pickup ont été mis à disposition pour la circonstance et plus de 25 barrières ont été érigées au niveau des grands carrefours », renchérit-il.

Pour sa par sa part, le tout nouveau commissaire central de police de Kankan a indiqué qu’aucun cas d’accidents de circulations, ni moins de cas de vols n’a été enregistré au cours de cette fête de fin d’année. Le commissaire principal de police, Abdoulaye Sanoh a mis ces résultats obtenus à l’actif non seulement des populations pour leur sens élevé d’assimilation des messages véhiculés à leur endroit la veille, mais aussi et surtout aux agents de maintien d’ordre déployés à cet effet sur le terrain qui ont selon lui, fait preuve du patriotisme dans l’accomplissement des tâches qui leurs ont été assignées.

Au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan, seulement 4 blessés légers par suite de bagarres et d’autres chocs ont été reçus dans la nuit du 31 décembre dernier a-t-on appris d’une source hospitalière.

A rappeler que depuis près d’une décennie, c’est une première que les fêtes de fin d’année se passent à Kankan sans qu’elles ne laissent de victimes, ni de familles endeuillées.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan