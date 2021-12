Kankan/Santé : les agents vaccinateurs contre le Covid-19 impayés depuis sept mois

Depuis plus de sept mois, les agents vaccinateurs contre le Covid-19 de la commune urbaine de Kankan ne perçoivent pas leurs salaires. Une situation qui serait due selon eux, au gel des comptes de la direction préfectorale de la Santé (DPS).

Selon Naman Konaté, un agent vaccinateur contre le Covid-19 du centre de santé du quartier Missira, depuis le mois de juin, ils n’ont reçu aucun copeck de la part de leurs responsables.

« On a commencé la vaccination depuis le mois d’avril. Ils ont payé les deux (2) mois avril et mai. Mais ils nous ont dit qu’ils ne paieront que 10 jours par mois, ce qui fait pour les deux mois vingt (20) jours, donc ils ont payé ces vingt (20) jours-là. Depuis le mois de juin jusqu’au mois de novembre passé, ce qui fait sept (7) mois, on n’a pas été payé », a dénoncé Naman Konaté.

A l’en croire, les agents vaccinateurs seraient sous le commandement de Dr Oumar Touré, chargé de la vaccination contre le Covid-19 à la direction préfectorale de la Santé de Kankan, qui aurait justifié le retard du paiement par le gel des comptes de ladite direction :

« On travaille avec un monsieur à la direction préfectorale de la Santé qui s’appelle Dr Touré chargé de la vaccination contre le Covid-19 à Kankan. Quand on est allé le voir, il nous a dit que tous les comptes sont gelés pour le moment », ajoute-t-il.

Confrontés à des difficultés financières avec leur statut de médecin stagiaire, Naman Konaté lance une invite à l’endroit des autorités afin qu’ils puissent enfin voir le bout du tunnel :

« Je lance un appel solennel à monsieur le ministre de la Santé de faire tout possible pour qu’on puisse être payé dans un bref délai ».

Depuis le mois d’octobre, la stratégie de vaccination pour accélérer les activités afin d’administrer les vaccins avant leurs dates d’expiration. La somme de 100.000 Gnf était prévue comme montant journalier mais les agents n’ont jusqu’à date rien perçus.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09