Kankan : sept personnes accusées d’avoir violé une femme mariée, dans le fleuve Milo

Un viol collectif s’est produit dans la soirée d’hier lundi 28 février 2022 dans la commune urbaine de Kankan. Il s’agit selon nos informations de sept jeunes garçons accusés d’avoir abusé sexuellement d’une jeune femme mariée dans le fleuve Milo au quartier Bordo, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

La garnison militaire du camp Soundjata Keita a présenté à la presse ce mardi, un groupe de présumés violeurs au nombre de sept, dont l’âge varie entre 15 et 18 ans. Ils sont accusés d’avoir abusé sexuellement d’une jeune dame mariée qui était venu faire la lessive au fleuve Milo à Bordo dans la périphérie de la commune urbaine. Interpelée par un riverain, c’est l’équipe du Commandant Ibrahima Sidibé qui les a épinglés :

« Hier aux environs de 19 heures, un homme qui était de couper de la paille au bord du fleuve, a entendu les cris de la jeune dame. Donc celui-ci m’a contacté pour me dire que des gens veulent tuer une jeune fille au fleuve, directement j’ai pris mon équipe et nous sommes allés. Arrivés sur place, nous avons vu qu’effectivement c’est vrai, les jeunes qui détenaient la fille étaient là-bas, mais on n’a réussi à capturé que trois d’entre eux, les autres ont pris la fuite. Ceux qu’on a capturés on les a envoyés au camp, j’ai menotté deux d’entre eux et j’ai pris le troisième dans le pick-up pour nous conduire respectivement chez ces autres camarades qui ont pris la fuite. Dieu nous a aidé, on les a tous attrapé la nuit. On les a conduits auprès des autres au camp et je suis allé faire le compte-rendu au commandant de région. » a expliqué commandant Ibrahima Sidibé responsable de la garnison militaire.

Fatoumata Keita est la victime de ce viol collectif. Elle explique que quand elle est arrivée au fleuve, qu’elle a refusé les avances de ses bourreaux, mais ceux-ci l’ont forcé la main jusqu’à abuser d’elle en la pénétrant et la doigtant. Elle revient sur sa mésaventure :

« Hier, quand j’ai fini de vendre mes boulettes, je suis partie au fleuve Milo pour aider ma belle sœur à laver les habits, quand on a fini de laver les habits, on les a étalé au soleil. Pendant que j’étalais les habits, ma belle sœur était descendue en bas du fleuve. Quand j’ai fini, je suis descendu en bas pour aller la chercher pour qu’on puisse rentrer à la maison. Je courrais dans l’eau en partant la chercher, donc je suis tombée dans l’eau. Quand je suis tombée, l’un d’entre eux m’a dit de venir pour qu’on se lave ensemble, mais je n’ai pas accepté en disant qu’on ne se connait pas et que je suis mariée, je les ai également dis de ne pas me toucher. C’est ainsi qu’ils sont tous venus m’envahir dans l’eau, d’autres m’ont doigté et d’autres m’ont pénétré avec leur sexe. L’argent que j’avais après la vente de mes boulettes a été pris, mon téléphone Android aussi a été pris »

Dans une vidéo qui a été filmée par deux d’entre eux, on voit clairement ces jeunes en train de faire des attouchements à Fatoumata Keita leur victime. Interrogé, un des présumés violeurs a reconnu les faits au nom de ces compagnons d’infortune, avant de signifier que quelques uns ont juste filmé la scène mais n’ont pas touché à la fille. Seiba Keita :

« J’étais au fleuve avec mes amis quand j’ai vu la jeune dame entrain de passer, je lui ai dit de venir pour qu’on se lave ensemble, elle n’a pas accepté. Je suis parti l’attraper pour l’envoyer au milieu de l’eau. On était seuls elle et moi quand un de mes amis s’est approché, je lui ai demandé de partir mais il n’a pas accepté, il est resté. C’est ainsi que tous les autres sont venus autour de la fille. Donc j’ai laissé la fille avec eux là-bas, je suis monté de l’eau peu après je suis redescendu, c’est ainsi que j’ai abusé d’elle dans l’eau. On était sept (7), mais ce n’est pas tout le monde qui a abusé d’elle, c’est moi et trois autres qui l’ont touché, nos deux autres amis étaient entrain de filmer avec le téléphone. La fille dit aussi que le septième l’a touché, mais moi je n’ai pas remarqué celui-ci lorsqu’on passait à l’acte. »

Il est à rappeler que le phénomène de viol est devenu monnaie courante ces derniers temps dans la commune urbaine de Kankan. Il y’a quelques jours de cela, une autre fille de 16 ans a été aussi victime de viol de la part de 2 jeunes garçons âgée d’une vingtaine d’années.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.Tél : 623 77 06 09