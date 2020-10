Kankan : “si vous ne gagnez rien dans le RPG, vos enfants pourront en bénéficier un jour” (Première dame)

Hadja Djènè Kaba Condé, l’épouse du président de la république Pr Alpha Condé, était ce mercredi, 7 octobre 2020 dans la commune urbaine de Kankan pour la campagne électorale en vue de la présidentielle du 18 octobre prochain. C’est dans la salle de spectacle de la maison des jeunes (batomba), de la ville -réputée bastion imprenable du parti au pouvoir- que la première dame de la république a tenu un meeting face aux partisans de son époux.

Dans son discours de circonstance, elle a invité la population de Kankan,2è vile du pays, à soutenir vivement l’actuel président lors de l’élection à venir.

“Je veux que les étrangers qui viennent à Kankan vous les respectez, mais il ne doit pas y avoir deux voix ici, donc hier vous avez aidé Alpha Condé et cette fois je veux que vous fassiez la même chose pour nous.” a-t-elle dit.

Poursuivant son allocution, la Première dame a laissé entendre qu’il ne doit pas y avoir deux couleurs à Kankan, seulement que le jaune, couleur traditionnelle du parti au pouvoir le RPG Arc-en-ciel.

“Il doit ne pas y avoir deux couleurs ici à Kankan, seulement la couleur jaune, c’est notre signal ça et je prie que Dieu donne une nouvelle fois le pouvoir à Alpha condé. Je m’engage pour Kankan et je vous prie d’accepter, non pas par la force mais pour la dignité d’accompagner le président Alpha Condé.”

Pour clore, elle appelle ses militants à retirer leurs cartes et à voter massivement pour le Pr Alpha Condé, car, pense-t-elle, les fils ou petits-fils des militants pourront en bénéficier un jour.

“Il est temps de partir récupérer vos cartes d’électeur, si vous ne gagnez rien dans le RPG, vos fils, enfants et petits fils pourront en bénéficier un jour, donc si tu aimes une personne il faut montrer par la démocratie en passant par le vote », a dit Hadja Djènè Kaba Condé, la first lady de Guinée.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan