Kankan : tentative d’enlèvement du président du mouvement citoyen…

Bien que leur manifestation ait été annulée ce vendredi suite à l’implication de la notabilité, la tension reste encore vive entre les jeunes du mouvement citoyen pour l’électrification de la Haute Guinée et les autorités locales de Kankan.

Pour preuve, Ousmane M’bia Kaba le président dudit mouvement aurait été victime dans l’après l’après-midi de ce lundi 29 mars 2021, d’une tentative d’enlèvement au centre ville.

Joint au téléphone, il explique : “je quittais le carrefour Lambert pour le grand marché lofèba sur ma moto, quand un pick-up de militaires m’a dépassé, un peu plus loin des militaires habillés en civil qui étaient dans un véhicule ont percuté ma moto et voulaient me capturer, mais j’ai réussi à prendre la fuite et rentrer dans le quartier.”

En ce moment, le leader du mouvement de protestation de Kankan se trouverait en cachette : ” Au moment où je vous parle comme ça, je suis caché quelque part avant que les choses ne se calment.”

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.