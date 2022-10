Kankan : timide rentrée des classes dans les écoles

Comme annoncé par le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, les élèves ont repris ce mardi 04 octobre 2022, le chemin des classes sur toute l’étendue du territoire national guinéen. A Kankan, cette rentrée des classes est très timide. Malgré une forte présence des enseignants, les élèves ont brillé par leur absence. Quelques uns seulement ont répondu à l’appel, rapporte notre correspondant dans la localité.

Les cours ont démarré ce 04 octobre dans les différents établissements d’enseignement publics et privés de la commune urbaine de Kankan. Au lycée Morifindjan Diabaté par exemple, tout semble aller pour le mieux rassure le proviseur.

« La situation par rapport à la rentrée scolaire est bonne au lycée Morifindjan Diabaté. Comme prévu, on a commencé par la montée des couleurs à 7 heures 45 minutes, les élèves massivement mobilisés du collège et du lycée en tenues correctes et les professeurs ayant reçu leur emploi de temps individuel se sont dirigés avec les élèves dans les classes et les cours ont démarré », a expliqué Gassime Keïta, proviseur du lycée Morifindjan Diabaté.

Cependant, sur un grand nombre d’enseignants, peu d’élèves ont répondu présent ce matin. Sayon Mara professeur de Biologie explique : « Les élèves ont eu l’engouement de se présenter en tenue scolaire très propre et il y a aussi un nombre important de professeurs. Mais le nombre de professeur dépasse le nombre d’élève »

Même constat à l’école primaire Kabada 1. Sonah Camara, la directrice de ladite école attire l’attention des parents d’élèves.

« Au niveau des enseignants, il n’y a pas de problème, c’est les élèves qui ne sont pas encore motivés, il n’y a que peu d’élèves qui sont venus. C’est très timide de leur coté pour le moment. Je demande aux parents d’élèves de laisser les enfants venir à l’école, parce que les premières leçons dispensées ne seront pas reprises pour les absents. Dans notre système, même si c’est un seul élève qui se trouve en classe, il a droit à son cours. Ceux qui sont en retard, ils vont perdre les premières leçons du programme et ce n’est pas bon pour eux », a-t-elle laissé entendre.

Mamady Sangaré élève de la terminale science maths se dit heureux d’être de retour à l’école : « Ce matin c’est un sentiment de joie qui m’anime. Vu l’échec de l’année passée, les préparatifs du bac, du BEPC et de l’examen d’entrée en 7ème commencent le premier jour de la rentrée des classes ».

Dans les écoles en rénovation, à l’image du lycée 3 avril, les cours n’ont pas démarré, même si Lancinet Keita le proviseur rassure que c’est le cas.



« Avec la politique de l’excellence et du mérite, on n’a pas droit qu’un élève chôme un cours. Pour ce fait, en connivence avec l’autorité préfectorale et régionale, il était question qu’on délocalise le mouvement des élèves du lycée 3 avril au lycée Morifindjan pour les cours. Donc aujourd’hui, je vous informe que tous les élèves du lycée 3 avril vont recevoir leurs premières leçons au lycée Morifindjan, à 13 heures. Nous accueillerons les élèves après la finition des travaux dans une semaine », a-t-il déclaré.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan