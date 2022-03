Kankan : trois boutiques et leurs contenus réduits en cendres auprès d’une banque au centre-ville

Les incendies continuent de faire des ravages pendant cette saison sèche en Haute Guinée. Le dernier cas en date dans la commune urbaine de Kankan s’est produit dans la journée d’hier lundi 14 mars 2022, au quartier Timbo, en face de la banque ORABANK au centre-ville. Trois (3) boutiques de vente de pièces de rechange pour véhicules, des alvéoles d’œufs et des bidons d’essence ont fait les frais de ce drame. Tous leurs contenus ont été réduits en cendres par les flammes, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Selon nos informations, tout serait parti de la boutique de vente de carburant. Adama Diawara, un des témoins de l’incendie, revient sur les circonstances : « Je quittais à la banque d’à côté quand j’ai vu le feu à la porte, mais ce n’était pas trop grave, je suis allé garer ma moto et je suis allé pour prendre l’extincteur de la station d’à côté, mais j’ai croisé les gens avec des extincteurs. Malheureusement ça n’a pas pu éteindre, on a envoyé l’extincteur de la banque, mais le feu était à un niveau maintenant où on ne pouvait pas maîtriser. Finalement, on est entré en contact avec les sapeurs-pompiers et ils sont venus. Pendant trois heures, on était en train d’éteindre le feu. Il y avait des bidons d’essence à l’intérieur de la boutique d’où est parti le feu », a-t-il expliqué.

Il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais les pertes matérielles sont énormes à tel point que les victimes n’arrivent pas à les chiffrer. Moustapha Kaba en est une : « Moi j’étais à la ferme lorsque mon frère m’a appelé pour me dire que notre boutique avait pris feu. Dans ma boutique, je vends des alvéoles d’œufs et de la nourriture pour les poussins, mais aussi on vend de l’essence en détail. Pour l’instant, je ne peux rien dire sur la perte, elle est énorme, la boutique était remplie, je suis sans mot », a-t-il dit.

Ce drame est intervenu quelques jours seulement après celui qui s’est produit le vendredi 11 mars dernier au quartier Kabada 1 dans un atelier de menuiserie moderne, où les pertes ont été estimées à des centaines de millions de nos francs.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

