Kankan : trois cases et leurs contenus partis en fumée dans un incendie

Trois cases et leurs contenus ont été réduits en cendres par un incendie d’origine mystérieuse dans l’après-midi de ce lundi 27 décembre 2021 au quartier Bordo, dans la périphérie de la commune urbaine.

Fatoumata Camara, membre de la famille victime revient sur les circonstances de cette catastrophe : « Je suis sortie pour aller faire le transfert dans le téléphone. C’est à mon retour que j’ai vu que la première case a pris feu. Aussitôt, je me suis précipitée dans ma chambre pour faire sortir des affaires, avant que je ne puisse sortir quoi que ce soit, le feu avait déjà pris ma case aussi. J’ai hurlé, nos voisins sont venus nous aider mais avant qu’on ne finisse d’éteindre les flammes, tout était déjà parti en fumée. Rien à pu être sauvé. »

Selon nos informations, ni les feux de foyers ni l’électricité n’étaient allumés au moment de l’incendie. L’origine du drame reste donc inconnue : « Moi je n’ai pas encore préparé, il n’y a PAS de courant ici aussi la journée. Donc je ne connais pas du tout ce qui a causé cet incendie. »

Tout jusqu’à à la dernière aiguille a été consumé dans les flammes. Complètement désespérée, Fatoumata Camara appelle les autorités et les personnes de bonne volonté à leur venir en aide : « Tout ce que nous avions a été brûlé dans cet incendie, on ne sait plus quoi faire maintenant. Nous sommes dans le moment de la fraîcheur, tous les habits des enfants sont réduits en cendres, donc nous demandons aux autorités et personnes de bonne volonté de nous aider, sinon on ne sait pas quoi faire, on a tout perdu. »

En attendant que cet appel ne tombe dans de bonnes oreilles, les membres de cette famille passeront certainement passer cette nuit à la belle étoile.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623770609