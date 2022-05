Kankan: un apprenti perd la vie dans l’accident du camion sur lequel il travaille

Un camion transportant du bois en provenance du district de Noumougbè Boula pour la commune urbaine de Kankan a dérouté et s’est renversé causant le décès de l’apprenti dudit camion, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

L’accident est survenu aux environs de 4 heures dans la nuit du jeudi 05 à ce vendredi 6 mai 2022, entre le district de Dabadou et le quartier Kankankoura dans la commune urbaine de Kankan. Selon des témoignages, c’est la crevaison des pneus du camion qui serait à l’origine du drame. La victime du nom de Moustapha, se trouvait tout en haut du camion au-dessus des bois qu’ils transportaient. Il s’est retrouvé coincé au-dessous de ces bois après l’accident, chose qui lui a coûté la vie. Seydou Diakité, un des responsables de la filière bois à Kankan, revient sur ses souvenirs du défunt et explique comment la triste nouvelle lui a été annoncée.

« On s’est séparé avant-hier, il est parti avec un de nos collaborateurs pour prendre une cargaison de bois à Noumougbè Boula. C’est à leur retour qu’ils ont fait un accident entre Dabadou et Kankankoura. Aujourd’hui aux environs de 6 heures j’ai reçu un appel m’informant de cet accident et que quelqu’un est coincé sur les bois que contenait le camion. »

Il a fallu l’intervention de la presque totalité des vendeurs de bois de la ville pour dégager le camion sur le corps du jeune Moustapha afin de le récupérer :

« J’ai contacté mon secrétaire, mon vice-président et tous les travailleurs de bois d’abandonner le travail et de venir pour dégager les bois sur le jeune coincé. Trente minutes après, tout le monde est venu, on a attendu l’arrivée de la grue pour relever le camion mais ça a retardé. Mais comme on a l’habitude de dégager des camions dans la boue en période hivernale, on s’est donc réunis pour renverser le véhicule et libérer le corps du jeune qui était coincé. »

La dépouille de Moustapha a été transportée à la morgue de l’hôpital régional de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

