Kankan : un centre de formation ouvert aux jeunes de la région pour lutter contre le chômage

A l’image des autres pays de la sous-région, nombreux sont les étudiants sortants des universités guinéennes avec des diplômes qui vont au chômage. Pour pallier cette réalité et apprendre aux jeunes des métiers pour qu’ils puissent se créer des emplois, un nouveau centre de formation professionnelle a été mis à la disposition de la jeunesse de la haute guinée, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Ce vendredi 1er avril, les autorités administratives de la région de Kankan ont procédé au lancement officiel des activités du centre régional du service civique d’action pour le développement (SCAD) au quartier Kankan Koura, dans la commune urbaine. Ce centre est un lieu de partage et un outil de renforcement de capacité pour les jeunes qui seront formés dans plusieurs filières dont la pisciculture.

« Ledit centre est situé à Kankan Koura et à 4 Km environ du centre-ville, il est bâti sur une superficie de 5 hectares dans la commune urbaine de Kankan, qui dans son ensemble peut accueillir 650 volontaires stagiaires dans un régime d’internat. La première cohorte est composée de 100 volontaires stagiaires dont 30 filles et 70 garçons. La formation durera 9 mois repartie comme suit ; 3 mois de formation civique et citoyenne et 6 mois de formation professionnelle dans quatre (4) filières différentes à savoir Transformation agro-alimentaire, Culture maraichère, Aviculture et la Pisciculture. Au niveau des infrastructures, nous avons 12 salles de cours, une salle d’informatique avec 25 ordinateurs pour la formation des volontaires stagiaires. Deux étages R+2 pour les logements des volontaires stagiaires, un réfectoire, une infirmerie, une maison pour le logement du directeur du centre, un terrain de basket Ball et volley Ball », a indiqué Capitaine Aboubacar Tanènè Camara, directeur dudit centre.

La cérémonie d’ouverture et d’incorporation des volontaires du SCAD régional de Kankan a été placée sous la présidence d’honneur du ministre de la jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo, qui a finalement préféré se faire représenter. Son représentant a, à son nom, salué l’initiative avant d’inviter les jeunes à s’y intéresser.

« Ce centre va soulager des centaines de familles et aussi donner de l’espoir et une seconde chance à beaucoup de jeunes de la région de Kankan, donc le ministère de la jeunesse et des sports salut cette initiative de l’ASCAD dans la région de Kankan qui en avait vraiment besoin. Cette initiative va contribuer à l’amélioration de l’esprit entrepreneurial des jeunes et à leur employabilité. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à l’endroit de la population de la région de Kankan de garder jalousement ce bijou mais surtout en acceptant d’envoyer les jeunes », Ibrahima Kalil Kourouma

Le centre régional du SCAD de Kankan devient le troisième centre de formation après celui de Conakry et Kindia. Le gouverneur de la région de Kankan s’est réjoui de l’opportunité offerte à sa population.

« Nous sommes très satisfaits quant au choix de la région de Kankan pour l’implantation de ce centre de formation, c’est un grand acquis pour nous, c’est une opportunité à saisir. Vous savez que ça crie partout qu’il n’y a pas de travail, donc si l’opportunité est donnée de se former, je crois qu’il faut la saisir, je dis cela aux jeunes de la région de Kankan », a déclaré Aboubacar Diakité.

Ce projet permettra aux jeunes de la région de construire leur avenir professionnel et citoyen en saisissant cette nouvelle chance d’insertion. L’Agence du service civique d’action pour le développement ASCAD a pour vocation de contribuer drastiquement à endiguer les fléaux comme l’exode rural, l’immigration clandestine, la dépravation des mœurs, la délinquance juvénile, également de renforcer les compétences des jeunes pour favoriser leur réinsertion sociale ainsi que leur contribution au développement socio-économique du pays.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

