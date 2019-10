Kankan : un commerçant abattu sur sa moto, au lendemain d’une réunion d’urgence sur l’insécurité

Près de 2 semaines après l’assassinat d’un jeune commerçant à Kabada 2, dans le centre-ville de Kankan, 2è ville de Guinée, un autre jeune commerçant a été froidement abattu cette nuit sur sa moto par un inconnu armé dans le secteur 3 à Bordo.

Selon des sources proches la victime, le jeune Alpha Issiaga Diallo, âgé de 35 ans, marié à 2 femmes et père de 6 enfants a été appelé par quelqu’un dont l’identité n’est pas encore connue à 20h lui demandant de le rejoindre quelque part. Dès son arrivée sur le lieu de rendez-vous, l’intéressé tire sur lui à bout portant et emporte sa moto de marque TVS communément appelée « Badabani ». Aussitôt, les riverains ont tenté de lui sauver la vie en le transportant d’urgence à l’hôpital régional de Kankan. Malheureusement, il succombera en cours de route de ses blessures.

Cet autre cas d’assassinat intervient juste au lendemain de la réunion d’urgence sur l’insécurité dans la cité d’Elhadj Fanta Mady Chérif à la demande du préfet Aziz Diop. Une réunion qui a connu, outre les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité, la présence des 27 chefs de quartier et responsables de jeunesse de la commune urbaine de Kankan.

Au moment que nous mettions en ligne cette dépêche, aucune information n’a filtré sur l’identité et la destination du présumé assassin.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan