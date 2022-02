Kankan : un conducteur de taxi moto tué par balle à Fadoy, sa moto emportée

Le corps sans vie d’un jeune conducteur de taxi moto a été découvert dans la matinée de ce lundi 14 février, dans le district de Kabada Fadou relevant de la sous-préfecture de Gbérédou baranama et situé à environ 7 kilomètres du centre ville de Kankan.

Selon les informations recueillies sur place, il aurait été tué par des malfrats qui ont emporté sa moto de marque TVS.

Lamine Daman, âgé de 17 ans, est un élève en classe de 10 année au lycée 3 avril de Kankan.

A en croire son tuteur, Lamine a été appelé dans la matinée d’hier dimanche par un de ses fidèles clients pour le conduire quelque part. Depuis son départ de la maison aux environs de 10 heures, c’est ce lundi matin qu’il a été retrouvé mort et baignant dans son sang en brousse dans le district de Kabada Fadou. Mamady Camara:

«C’est un élève du lycée 3 avril, il fait la dixième année, dans les jours où il ne part pas à l’école il fait le taxi-moto pour avoir de quoi satisfaire ses besoins. Hier matin on s’est séparé dans les bandes de 9h-10h, il est sorti pour aller faire le taxi. La nuit est tombé on ne l’a pas vu donc nous sommes mis à sa recherche mais on ne l’a pas retrouvé, donc le matin bonheur moi je suis allé dans une radio de la place et à la police pour faire une déclaration de disparition, c’est de là-bas qu’on m’a appelé pour me dire qu’il a été retrouvé mais qu’il n’est pas en vie, sa moto TVS a été emportée par ceux qui l’ont tué. >>

Selon le médecin légiste qui a procédé à un premier constat sur le terrain, il aurait reçu une balle d’un fusil de calibre 12 dans le dos.

Koly Eugene Kokoly est le médecin de Kabada Fadou: «Quand je suis venu le corps n’était pas bien positionné donc j’ai porté le gant et j’ai commencé à le manipuler, c’est ainsi que j’ai vu le trou par lequel la balle du fusil est passée, parce que ses bourreaux avaient tourné le corps pour ne pas que les gens remarquent une quelconque blessure. C’est un seul coup de fusil qu’il a reçu et ça pourrait être un fusil de calibre 12 vu l’impact de balle. »>

Avec le grand banditisme qui gagne du terrain dans la localité, le chef du district de Fadou tire la sonnette d’alarme.

«L’insécurité grandie chaque jour, même avant-hier la moto neuve de quelqu’un lui a été dérobé ici, donc que les autorités nous aide pour pallier à ce banditisme », dit Bakary Diallo.

La dépouille du jeune Lamine Daman a été transportée à l’hôpital régional de Kankan pour des analyses approfondies avant de la rendre à la famille mortuaire.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09