Kankan : un homme intercepté avec un corps sans vie attaché derrière sa moto

Un corps sans vie assis dans une chaise et attaché derrière une moto a été intercepté par la gendarmerie départementale de Kankan mercredi dans l’après midi sur la nationale Kankan-Mandiana. Il a été conduit à l’hôpital régional de Kankan pour des fins d’autopsie.

Interrogé, Dr Lancei Keita chef du service de traumatologie nous explique dans quelle circonstance ce corps a été reçu : « cet après-midi nous étions au bloc lorsque le directeur m’a appelé pour me dire de venir voir un corps sans vie qui a été intercepté par les gendarmes. Celui qui le transportait venait d’une localité de Mandiana et partait à Sénko. Il l’avait fait asseoir dans une chaise et l’attacher derrière la moto. Donc c’est ainsi que je suis venu voir le corps pour savoir réellement s’il n’a pas été tué ou fusillé par quelqu’un. Après le constat nous avons déshabillé le corps, il n’avait pas de signe d’assassinat donc nous avons en déduit que c’était une mort naturelle. D’après son parent il était malade, sa maladie s’est aggravée la nuit et il est décédée ce matin, il voulait l’envoyer au village pour son enterrement, c’est ainsi qu’il a été intercepté par les forces de l’ordre. »

Pour compléter ces informations, nous avons fait un saut à la gendarmerie départementale de Kankan sise au quartier Korialen, mais aucun agent ne s’est prêté à nos questions, en l’absence du commandant.

Pour l’heure, le corps se trouve à la morgue de la morgue de l’hôpital régional de Kankan. Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09