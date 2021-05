Kankan : un imam appelle les fidèles à la reprise de la prière de Qiyam-Al-Layl

Comme indiqué dans nos précédents articles, la double manifestation menée par les jeunes de la commune urbaine de Kankan contre la décision des autorités religieuses et sanitaires d’interdire la prière de Qiyam-Al-Layl, a fait plusieurs blessés et des dégâts matériels.

Mais certains leaders de ces manifestations à l’image de Moussa Sacko ne comptent pas se limiter là. Cet imam, interrogé par nos confrères de Mosaïqueguinee.com a réitéré son engagement à aller jusqu’au bout de cette lutte qu’il qualifie de noble.

« Je veux dire à nos dirigeants qu’on est tous guinéens et la religion musulmane, est-ce que nous exerçons ? Ils (gouvernants) veulent jouer avec ça et on ne va pas l’accepter. Personne, je dis bien personne n’osera dire désormais en Guinée de fermer les mosquées. Les universités sont ouvertes les étudiants viennent de 8h à 20h, les boîtes de nuit sont ouvertes, les barres et maquis fonctionnent. Ils veulent éteindre l’islam en Guinée. On ne va jamais accepter cela. C’est une violation de nos droits. Les musulmans ne brigandent personne, ce ne sont pas des terroristes. Pourquoi interdire les prières nocturnes ? On ne va jamais l’accepter. Ce n’est pas pour faire révolter les gens, mais pour défendre nos droits les plus absolus », a-t-il dit.

Poursuivant, Moussa Sacko, premier imam de la mosquée du quartier Sinkéfara, appelle l’ensemble des imams de la commune urbaine de Kankan à reprendre, en dépit de la décision du secrétariat général des affaires religieuses, la prière nocturne à compter de cette nuit.

« Nous demandons à tous les imams de Kankan de reprendre les prières nocturnes à partir de cette nuit. On a compris que les leaders religieux sont en connivence avec les autorités, mais chose qui ne marchera pas avec nous », s’est t-il défoulé.

Malgré que les ardeurs soient calmées depuis quelques heures, des bruits d’une éventuelle sortie courent encore à travers la ville.

Nous y reviendrons !

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

