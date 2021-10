Kankan : un incendie réduit en cendres un bâtiment et tout son contenu

Alors que la saison pluvieuse tant à sa fin, les cas d’incendie reprennent déjà dans la savane guinéenne. Dans la nuit du vendredi au samedi dernier aux environs de 00 heure, un incendie s’est produit au quartier Missiran, dans la périphérie de la commune urbaine de Kankan.

Les flammes ont réduit en cendres un bâtiment de 3 chambres et salon avec son contenu. Selon Alpha Boubacar Camara, membre de la famille et témoin des faits, un court-circuit serait à l’origine de ce drame.

« C’est le courant qui serait la cause du feu, les files qui étaient mélangés à côté du téléviseur et c’est l’un d’eux qui a prit feu. L’incendie s’est déclaré à 00h 15 minutes. En ce moment, nous on faisait du thé au-dehors. Quand l’un d’entre nous est rentré dans la maison, du coup, il a vu le feu avec la fumée. C’est ainsi qu’il a crié pour alerter tout le monde. En ce moment ma tante était à la douche avec deux enfants, heureusement qu’on a pu sauver ceux-ci », a-t-il expliqué.

Pas de perte en vie humaine mais d’importants dégâts matériels et des cas de blessé ont été enregistrés.

« C’est mon père qui a été blessé avec ma mère mais le cas de mon père est très critique. Tous nos biens sont partis aussi en fumée, les matériels rien n’a pu être sauvé même l’argent, tout est consumé », déplore t-il.

Selon nos informations, ces blessés ont été conduits au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan pour recevoir les premiers soins médicaux.

Au moment où nous écrivons cette dépêche, leurs vies étaient hors de danger.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan