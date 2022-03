Kankan : Un jeune de 15 ans poignardé à plusieurs reprises par son camarade

Un jeune homme a été poignardé à plusieurs reprises par un de ses amis au cours d’une bagarre à Kankan. Les faits se sont déroulés aux environs de 23 heures dans la nuit du mercredi, 02 mars, au quartier Farako 2, dans la commune urbaine. La victime âgée de 15 ans, est un apprenti menuisier. Il se trouverait en soins à l’hôpital régional de Kankan, rapporte notre correspondant basé dans la localité.

Selon des témoins, tout est parti d’une simple dispute entre Mamady Diallo alias Madeni et un de ses amis dont le nom n’a pas été dévoilé et qui a finalement viré au cauchemar. Ibrahima Diallo, le frère de la victime, revient sur les circonstances dans lesquelles son frère a été poignardé à l’aide d’une paire de ciseaux.

« Mon père m’a informé que mon frère s’est battu avec un de ses camarades. Quand je l’ai demandé, il m’a dit qu’il s’est embrouillé avec celui-ci mais il ne s’est pas battu et a voulu rentrer à la maison. Et quand il s’est retourné pour partir, c’est là qu’il l’a poignardé dans le dos et il est tombé. Il est venu ensuite le poignarder au pied et au bras », a relaté Ibrahima Diallo, frère du jeune poignardé.

Aussitôt informé, Mamady Seiba Diallo, le père de la victime explique qu’il a déjà saisi certaines autorités de la situation.

« On m’a appelé pour me dire que mon fils a été poignardé à l’aide d’une paire de ciseaux par un de ses amis. Automatiquement, j’ai appelé son grand frère qui est allé le récupérer pour le conduire à la gendarmerie. Ils nous ont dit de l’envoyer à l’hôpital », a expliqué Mamady Seiba Diallo.

Selon nos informations, le présumé auteur de l’acte serait un jeune accro aux stupéfiants et se trouverait actuellement dans les mains du commissariat central de police de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

