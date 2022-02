Kankan : un mort et dix blessés dans un accident au quartier Missiran

Un (1) mort et 10 blessés, c’est le triste bilan d’un accident de la route qui s’est produit dans l’après midi du lundi 31 janvier, dans la commune urbaine de Kankan. Le défunt est un étudiant du département administration des affaires de l’université de Kankan, a appris notre correspondant basé dans la localité.

C’est au quartier Missiran que ce drame est survenu. Selon un des témoins de l’accident, c’est un motard visiblement pressé d’arriver à destination qui est à l’origine.

Sékouba Diabaté revient sur les circonstances : « C’est un motard et un camion benne qui se suivaient. A un moment, le motard a voulu dépasser le camion mais au moment où il le déviait, il a vu un autre véhicule venir, il a paniqué et il est passé devant le camion benne. Le camion lui a cogné et il est tombé devant lui. Quand le chauffeur du camion a vu qu’il va monter sur le motard et l’écraser, il a voulu le dévier, c’est ainsi qu’il est entré en collision avec tous les autres conducteurs d’engins qui venaient sur la route à sens contraire et les a traîné dans le caniveau ».

C’est au service des urgences de l’hôpital régional de Kankan que les accidentés ont été transportés. Selon le responsable dudit service, le bilan fait était d’un mort et de dix blessés dont six grièvement.

« Hier à 16 heures, nous avons reçu un coup d’appel téléphonique qui nous annonçait un accident à Missiran. Nous avons reçu les accidentés qui étaient au nombre de dix (10). Parmi les dix (10), il y avait six (6) cas graves. Et ces six (6) cas graves là, il y’a eu un cas de décès », explique Dr Yaraboye Koivogui.

Transférés au service de traumatologie, deux des blessés graves ont été amputés des membres.

Mamady Condé, médecin chef adjoint explique : « Parmi ce lot d’accidentés, il y avait deux cas très importants qui nous concernait, notamment celui d’un jeune de 25 ans qui est conducteur de taxi moto et qui a été victime d’une amputation traumatique de la jambe. Et d’une femme également de 43 ans ménagère, qui a été victime d’un poly traumatisme. Il s’agit d’une amputation traumatique du bras droit », a t-il dit.

Le tronçon Missiran-Mobile continue de faire des victimes à Kankan. Et selon des observateurs, cela est du à la petitesse de ladite route.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09