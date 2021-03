Kankan : un nouveau-né retrouvé abandonné auprès d’un cimetière

Le quartier Bordo, dans la périphérie de la commune urbaine de Kankan est devenu ces derniers temps le théâtre de plusieurs événements insolites. Dans la soirée de ce vendredi, 26 mars 2021, c’est un nouveau-né abandonné par sa maman qui a été retrouvé dans ledit quartier.

A en croire à Alama Condé, l’homme qui aurait retrouvé l’enfant, c’est à côté d’un cimetière qu’il l’aurait vu. « Hier, aux environs de 19 heures, je partais chez mon ami à Bordo. Sur la route, je ne roulais pas trop vite, c’est quand je suis arrivé au niveau du cimetière que j’ai entendu les pleures d’un bébé sous un manguier. Du coup, j’ai ralenti mais je pensais que c’était les cris d’un chat, j’ai fait demi-tour et j’ai éclairé le coin avec le phare de ma moto. C’est ainsi que je me suis rendu compte que c’est un humain. J’ai garé la moto et je suis venu prendre le bébé. Sur place, je n’ai pas vu la mère de l’enfant, donc je l’ai envoyé chez moi à la maison. Et après, ma femme et moi on l’a envoyé chez le chef de quartier. »

Informé, le président du conseil de quartier de Bordo, Famoudou Diawara a confié le bébé au couple qui l’aurait retrouvé, avant dit-il, que le tribunal de première instance de Kankan ne prenne une décision :

« Hier nuit, un couple est venu chez moi avec un nouveau-né en main qu’ils ont retrouvé quelques part dans le quartier. C’est ainsi que je les ai reçu après ils m’ont expliqué les circonstances dans lesquelles ils l’ont retrouvé. Je les ai dits d’aller chez la sage femme pour vérifier l’état de santé de l’enfant et effectivement l’enfant se portait bien. Je leur ai confié le bébé jusqu’à lundi. Le lundi, nous irons à la commune et après au tribunal de première instance et les enquêtes vont continuer au niveau du commissariat. Mais d’ici là, je leur ai confié l’enfant. Quand on finira toutes ces procédures le dernier mot reviendra au tribunal », a-t-il expliqué.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan