Kankan : un présumé violeur battu à mort au quartier Missira

Un fait insolite s’est de nouveau produit dans la commune urbaine de Kankan. C’est le corps sans vie d’un jeune homme, pour le moment inconnu, qui a été retrouvé ce mercredi 28 avril 2021 au quartier Missira.

Selon les informations recueillies auprès des témoins sur place, le jeune en question aurait fait une tentative de viol chez une des habitantes dudit quartier tard dans la nuit aux environs de 2 heures du matin. Celle-ci aurait crié et l’aurait fait fuir avant d’être rattrapé par d’autres jeunes qui l’ont tabassé à mort. Le corps a été retrouvé par le chef personnel de la Gendarmerie régionale de Kankan, qui, également, est habitant du quartier Missira.

« C’est aux environs de 3 heures 45 minutes que mon tuteur m’a informé qu’il y a un corps sans vie devant la cour. Je suis sorti. Lorsque j’ai vu le corps, j’ai informé mes chefs supérieurs, ils ont directement délégué la brigade de recherche de la gendarmerie pour faire le constat des lieux.», a expliqué ce matin Mory Facely Camara.

Nagnouma Keita était la cible du présumé violeur mort, elle revient sur les circonstances de l’action de son présumé bourreau : « Je suis sortie la nuit pour me mettre à l’aise. Subitement, il m’a aperçue et il m’a saluée mais je n’ai pas répondu à la salutation. Et aussitôt, il s’est jeté sur moi. J’ai commencé a crié ‘’au secours’’. Dans l’immédiat, le voisinage s’est mobilisé. Directement, un groupe de jeunes s’est mis à le pourchasser et il a été lynché à mort. », explique-t-elle, sous le choc.

Suite à une enquête qui a été ouverte, trois (3) suspects auraient déjà été arrêtés et seraient à la disposition de la brigade de recherche. La victime, quant à elle, se trouverait dans les mains des services de sécurité.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan