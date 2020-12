Kankan : un présumé voleur de moto battu à mort, au quartier Morioulen

L’insécurité est devenue très récurrente à Kankan, la 2è ville du pays. Dans la matinée de ce mardi, 1er décembre 2020, un présumé voleur de moto a été battu à mort. Les faits se sont déroulés au quartier Morioulen, dans la commune urbaine de Kankan.

Agé d’une vingtaine d’années, le présumé voleur aurait arrêté un conducteur de taxi-moto qui serait un vieil homme, lui a dit de le conduire à Sinkèfara avec son bagage. « Lorsque ce dernier a voulu attacher le sac qu’il détenait sur sa moto, il a tenté de démarrer la moto pour s’en fuir avec. C’est ainsi qu’il a été appréhendé par des jeunes du quartier et il a été battu à mort sur place », nous informe-t-on.

« J’étais à la maison le matin en train de prendre le petit déjeuner quand j’ai entendu des gens crié au voleur. C’est comme ça que je suis sorti et je suis venu sur les lieux. J’ai trouvé le propriétaire de la moto que le voleur voulait prendre et je lui ai demandé. Il m’a dit que sa moto est toute neuve, qu’il l’a acheté le 11 du mois de novembre passé. Il m’a expliqué que le jeune l’a arrêté pour lui dire qu’il veut aller à Sinkèfara. Mais qu’avant de partir, il va appeler son ami là-bas pour connaitre sa position. C’est comme que le taximètre s’est arrêté pour prendre le sac du jeune et l’attacher derrière sa moto. Mais ce sac ne contenait que deux briques et des habits gâtés. Au moment où le vieux taximètre était courbé pour prendre le sac à terre, le jeune est brusquement monté sur la moto. C’est lorsqu’il voulait la démarrer que le vieux a attrapé la moto et a crié au voleur. Pris de peur, le voleur a laissé la moto pour s’en fuir et le vieux lui a poursuivi tout en criant au voleur. C’est ainsi que des jeunes du quartier l’on attrapé et on commencé à le frapper. D’autres voulaient le bruler vif et d’autres disaient de le remettre aux autorités, mais avec la tension de la foule, ils ont commencé à le lapider de pierres depuis 8 heures jusqu’à ce qu’il soit tombé. Un jeune a pris une grosse prière et a fait descendre sur sa tête. Après, ils ont continué à le cogner avec des pierres jusqu’à ce qu’il a rendu l’âme », explique un témoin des faits.

Poursuivant, notre interlocuteur précise que le présumé voleur a résisté pendant 2 heures sous les pierres qui venaient de partout. « La police a été appelée et elle s’est rendue sur les lieux. Mais elle a été chassée avec des jets de pierres par une foule en colère ».

Au moment où nous quittions les lieux, le corps sans vie du présumé voleur gisait encore dans son sang au milieu de la population du quartier Morioulen.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan