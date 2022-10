Kankan : une boutique et un atelier de couture cambriolés à Bordo, les pertes estimées à 14 millions de GNF

Les faits se sont produits dans la nuit d’hier samedi à ce dimanche 09 octobre 2022 au quartier bordo dans la commune urbaine de Kankan. Selon le propriétaire de l’atelier de couture, les voleurs sont entrés par effraction et ont réussi à emporter plusieurs vêtements de valeur notamment des basins. Interrogé par notre correspondant sur place, Siaka Condé explique : « Ce matin, aux environs de 7 heures j’ai été appelé pour m’informer que des voleurs ont cambriolé mon atelier, je suis venu et j’ai trouvé effectivement que les portes ont été défoncées. Les habits cousus et ceux non cousus ont été emportés, les voleurs n’ont laissé que les tenus scolaires non achevées, ils ont emporté tout le reste là. Les pertes dans mon atelier peuvent aller jusqu’à 10 millions de francs guinéens, parce qu’il y avait beaucoup de basins riches et des tissus chers. »

Un autre lieu a aussi reçu la visite de ces cambrioleurs. c’est une boutique de vente de matériels de couture, située côte à côte avec l’atelier. Là-bas également, plusieurs biens ont été dérobés, regrette Fatimatou Barry, la propriétaire : « Ils ont tout emporté, tout. Ils ont pris des rouleaux de tissus, de l’argent, ils ont pris également mon nouveau téléphone que j’avais laissé ici, il n’y a plus rien. Si je calcule tout, les pertes peuvent aller jusqu’à 4 millions 250 mille de GNF. Ce sont les tissus les plus chers qui ont été volés, c’est vraiment difficile. »

L’insécurité devient galopante à Kankan. En l’espace d’une semaine, c’est le troisième cas de cambriolage signalé dans la ville.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan