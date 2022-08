Kankan : une boutique Orange Money cambriolée par des inconnus, à Salamani

La saison des pluies est là et déjà l’insécurité refait surface à Kankan. Dans la nuit du dimanche 7 août, c’est une boutique Orange Money et de vente de matériels électroniques qui a été la cible d’un cambriolage au quartier Salamani, dans la commune urbaine.

Selon le propriétaire dudit commerce, encore sous le choc, les présumés cambrioleurs auraient profité de la grande pluie qui s’est abattue sur la ville pour commettre leur acte. Alpha Oumar Diallo : « J’ai été alerté par les voisins ce matin que ma boutique a été cambriolée la nuit dernière sous les fortes pluies. Je suis venu et j’ai constaté évidemment que c’est le cas. La porte de la boutique était défoncée, les tôles aussi. J’ai rapidement appelé la police et les policiers sont venus pour faire l’état des lieux. Ce matin, j’ai la désolation pour moi. Ce que tu cherches durant toute ta vie et quelqu’un vient ramasser ça en un clin d’œil, ça fait très mal. »

Les pertes sont pour l’heure inestimables, mais la victime avoue ceci : « j’ai perdu beaucoup d’argent, un carton rempli de téléphones et autres. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan