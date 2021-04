Kankan : une élève de la 6è année tombe d’un manguier et perd la vie

Les faits insolites se produisent à répétition depuis un certain temps à Kankan, 2è plus grande agglomération du pays située à plus de 600 kilomètres de la capitale Conakry. C’est une jeune élève de la 6è année, âgée de 16 ans qui est tombée d’un manguier au quartier Briqueterie, dans la périphérie de la commune urbaine.

Les faits se sont déroulés dans la soirée du mercredi, 14 avril dernier, aux environs de 17 heures. Selon les explications d’un des membres de la famille, la victime du nom de Marie Tolno a grimpé au manguier pour cueillir quelques mangues après qu’elle soit revenue de l’école.

« C’est lorsqu’elle est revenue de l’école, elle a fait la cuisine comme sa grande sœur était parti au jardin potager. Après la cuisine, elles ont mangé. Soudain, elle est venue grimper au manguier pour cueillir des mangues. C’est ainsi que son poids a joué sur une branche qui s’est cassée et finalement, elle est tombée sur la tête. Sur place, les voisins sont venus, on l’a pris pour l’envoyer d’urgence à l’hôpital régional pour les premiers soins mais en vain, elle a rendu l’âme à 17 heures. »

Dans la famille, tristesse et désolation se lisent sur les visages. Sa tante chez laquelle elle vivait est inconsolable. Le corps de Marie Tolno qui jusqu’hier était à la morgue de l’hôpital régional de Kankan, a été rendu à la disposition de la famille pour l’inhumation et l’enterrement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan