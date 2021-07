Kankan : une femme meurt dans un glissement de terrain, une autre blessée

Un glissement de terrain a fait un mort et un blessé dans la journée de ce jeudi 1er juillet 2021 à Kankan. Le drame s’est produit au bord du fleuve Milo au quartier Energie dans la commune urbaine. Selon les informations recueillies auprès des témoins sur place, ce sont deux femmes, qui, à défaut d’extraire le sable du fleuve en ce début de saison pluvieuse, se sont aventurées à creuser en dessous du terrain sablonneux, au bord du fleuve. Malheureusement, elles se sont retrouvées coincées en dessous du sable. L’une d’entre elles y a hélas perdu la vie.

« J’étais en train de charger du sable dans le camion avec les enfants, aux environs de 11h. En ce moment, deux femmes creusaient en bas du terrain sablonneux pour extraire du sable. Elles étaient en train de travailler là-bas, lorsqu’une partie de la terre s’est détachée en haut pour tomber sur elles. La première, qui était le plus au fond, a voulu prendre la fuite mais elle s’est retrouvée coincée dans le sable jusqu’au niveau de la hanche. La deuxième, elle, n’était pas trop au fond mais une grosse boule de sable a glissé et est venue s’écraser sur elle et la recouvrir. Celle qui avait la tête dehors a crié au secours. C’est ainsi que nous sommes venus les aider à sortir. Celle qui avait été recouverte, lorsqu’on l’a sortie du sable, elle crachait du sang par la bouche et le nez. Je l’ai prise aussitôt pour la conduire à l’hôpital régional de Kankan. L’autre qui n’était que blessée a été conduite dans une clinique privée de la place », a expliqué le témoin oculaire du drame ayant préféré garder l’anonymat.

Selon lui, après avoir déposé cette dame dans un état critique à l’hôpital, il se serait retourné au fleuve pour nettoyer ses vêtements tachés de sang. C’est peu après, dans la journée, qu’il s’est rendu à l’hôpital et a appris le décès de la femme.

« Après la prière de 14h, je suis retourné à l’hôpital pour voir l’état de la dame mais à ma grande surprise, on m’a annoncé sa mort. » La défunte serait originaire du quartier Kankan-Koura, elle rejoindra sa dernière demeure demain vendredi après la prière dans ledit quartier.

