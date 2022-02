Kankan. Une fille de 16 ans abusée en brousse : « elle nous a proposé de coucher avec elle » (accusés)

Le phénomène de viol refait surface à Kankan, 2è ville du pays. C’est un nouveau cas qui s’est produit le samedi 19 février dernier, au quartier Madina dans la périphérie de la commune urbaine, a appris notre correspondant basé dans la localité dans la soirée de ce lundi.

Il s’agit d’une jeune fille âgée de 16 ans et élève en classe de 8ème année, qui a été abusée sexuellement par deux jeunes hommes âgés de 17 et de 19 ans. Selon ses explications, elle aurait été menacée par ses bourreaux avec des armes blanches, qui auraient satisfait leurs libidos sur elle en brousse.

« Dans la soirée du vendredi, j’étais arrêtée avec Massaliou, qui est un ami à moi dans notre quartier là-bas. Ils sont venus nombreux, ils ont dit que le chef du quartier leur a dit d’interdire aux gens de parler là-bas. Je les ai laissé avec Massaliou et je suis allée à la maison. Le samedi, je suis partie laver mes habits au fleuve Milo et les deux sont venus me dire qu’ils sont à la recherche de Massaliou depuis la nuit du vendredi pour le l’envoyer chez le chef du quartier. Ils m’ont dit maintenant de les suivre pour aller chez le chef du quartier, je leur ai dit que j’irai le voir moi-même le lundi. L’autre a dit que si je ne monte pas, qu’il viendrait me chercher. C’est suite à mon refus d’aller que les deux sont venus me chercher, armés des paires de ciseaux. Les gens qui étaient avec moi au fleuve leur ont dit de me laisser ; mais, ils les ont menacés avec des paires de ciseaux. C’est ainsi que je suis montée pour les suivre. Ils m’ont forcé pour me mettre sur une moto pour m’envoyer dans la brousse. Je leur ai dit que ce n’est pas la route qui mène chez le chef du quartier, l’un m’a dit de m’asseoir, l’autre m’a dit que si je parle, qu’il allait me gifler. Lorsqu’on est arrivé à Madina, ils ont garé la moto puisqu’un d’entre eux voulait pisser. J’ai alors profité pour m’en fuir et me confier à un couple. Ils sont venus demander à ce couple de me laisser. Ce qui fut fait. Ils m’ont prise pour me mettre sur la moto. Un peu devant, dans la brousse, ils ont abusé de moi à tour de rôle, en me menaçant de me tuer avec des paires de ciseaux. Ce sont des passants qui m’ont ramené chez nous », a-t-elle expliqué.

Naman Keita et Oumar Condé sont les deux présumés violeurs arrêtés et placés en garde à vue à la brigade de recherche de la gendarmerie régionale de Kankan. Interrogés, les deux compagnons d’infortune ont aussitôt reconnu les faits de viol mais insistent sur le fait que c’était avec le consentement de la jeune fille.

« C’est vrai qu’on a couché avec elle mais on ne l’a pas violée. La nuit du vendredi, on l’a attrapée avec son copain, ils faisaient l’amour aux abords du fleuve Milo. Donc le samedi lorsqu’on l’a vue, on lui a demandé d’appeler son copain, ce dernier a refusé de venir. On lui a dit d’aller chez le chef du quartier alors. C’est en cours de route qu’elle nous a proposé de coucher avec elle pour ne pas l’envoyer chez le chef du quartier. Donc, on a couché avec elle, et dans la matinée du dimanche, ils sont venus m’arrêter chez moi » explique Naman Keita dit Boucantier.

Ils sont accusés de menace de mort et de viol collectif sur une fille de 16 ans. Selon les explications du Sous-Lieutenant Lounceny Diallo, commandant adjoint de la brigade de recherche de Kankan, un PV leur sera dressé pour les déférés au tribunal de première instance de Kankan :

« Nous les avons interpellés et ils sont dans nos locaux actuellement. Nous avons fait la procédure et ils vont être déférés devant le procureur. Le rapport médical atteste le viol. Ils l’ont envoyée dans la brousse pour abuser d’elle en la menaçant avec ces paires de ciseaux ».

Les cas de viol commençaient à se faire rares, mais avec ce rebondissements, le risque de multiplication du phénomène est beaucoup craint par la population de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09