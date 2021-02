Kankan : une mère de 5 enfants kidnappée à Karifamoriah, témoignage de son fils

Insécurité, on en parle encore. A Kankan, une femme aurait été kidnappée par des individus armés dans la nuit de ce vendredi, à Karifamoriah, une sous-préfecture située à 7 kilomètre de la commune urbaine de Kankan.

Il s’agirait de madame Aminata Kaba, mariée et mère de 5 enfants. Selon Kabinet Kaba, fils de la victime et témoin oculaire, les kidnappeurs de sa marâtre seraient venus dans un véhicule Land cruiser de couleur blanche, et pourraient aller jusqu’au nombre de dix dont un était un muni de pistolet.

« Elle m’a dit d’aller l’accompagner au bord de la route pour qu’elle récupère un colis. On est parti et on a trouvé qu’un véhicule était garé, on leur a demandé si c’est eux qui détiennent le colis ? ils ont dit non. Lorsqu’on partait, ils ont appelé ma marâtre pour dire que c’est eux, elle est revenue vers eux, mais ils ne lui ont rien donné. Soudain, deux hommes sont descendus du véhicule pour la faire monter de force, mais mon petit frère et moi, on s’est opposé. Un autre gars est sorti et nous a menacés avec un pistolet. Nous avons fuit pour alerter les gens, ceux-ci les ont poursuivi sur la moto jusqu’à Kankan », explique t-il.

Quelques heures après son kidnapping, la famille d’Aminata Kaba a été informée qu’elle a été retrouvée et qu’elle se trouve dans une des gendarmeries de la place, poursuit le témoin.

« La même nuit, on était assis à la maison, on nous a appelé que ma marâtre a été retrouvée et qu’elle se trouve à la gendarmerie. Ce matin, des membres de la famille sont allés la voir », a-t-il laissé entendre.

Ce samedi, 13 février 2021, nous avons fait le tour de tous les postes de police et de gendarmerie pour avoir la version des faits de la victime, mais tous les responsables de ces postes ont affirmé qu’elle n’y était pas.

Affaire à suivre !

Ahmed Séku Nabbé, correspondant à Kankan

+224 623770609