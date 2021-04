Kankan/Veille du ramadan : les mendiants sollicitent l’aide de Lamine Guirassy

Contre toute attente, la radio Espace Kankan a reçu ce samedi, la visite inopinée d’un groupe de mendiants dans ses locaux sis au quartier Missira, dans la commune urbaine de Kankan. Guidés par leurs enfants, ces mendiants tous victimes d’handicapes physiques sont venus exprimer au nom de leur pairs, toute leur gratitude au PDG du Groupe Hadafo Médias pour à son altruisme à l’endroit des personnes à mobilité réduite.

« On est là aujourd’hui parce qu’on est très content de votre radio. Pour commencer d’abord, votre PDG qui s’appelle Monsieur Lamine Guirassy, l’année dernière, il nous a fait un grand don pour nous les mendiants de la Haute Guinée. On est venu cette année pour le remercier, lui et tous ses travailleurs. Comme l’année dernière, cette année encore, on est venu plaider Monsieur Lamine Guirassy et que Dieu lui donne longue vie. »

Pour le président des mendiants de la grande mosquée de Kankan, si tout le monde se plaint aujourd’hui de la cherté de la vie à cause de la double crise sanitaire que traverse notre pays, les mendiants en sont les plus victimes.

Au nom de tous les mendiants que compte de nos jours la région administrative de Kankan, Amadou Mara sollicite de nouveau la clémence de Lamine Guirassy en cette veille du mois saint de ramadan.

« On est cent quatre (104) mendiants à Kankan. Parmi nous, il y a cinq (5) qui ont des foyers, les autres n’en ont pas. On est en train de plaider Lamine Guirassy, il n’a qu’àregarder dans son dos car, nous tous, nous sommes dans son sac à main. Il n’a qu’à nous aider. »

Il est à rappeler que l’an dernier, le Groupe Hadafo Médias à travers sa chaine de solidarité a offert 10 tonnes de riz du pays aux familles démunies ainsi qu’aux mendiants de la préfecture de Kankan.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan