Kankan, VIH/SIDA : 4864 personnes positives dont 2882 sous traitement (Point focal VIH/SIDA, hôpital régional)

Ce mercredi 1er décembre 2021, l’humanité a célébré la journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA sous le thème « mettre fin au SIDA et mettre fin à la pandémie ». Mais à Kankan, la deuxième plus grande agglomération du pays, cette journée à l’image des précédentes est totalement passée sous silence.

Néanmoins, le point focal du VIH/SIDA à l’hôpital régional de Kankan a fourni des statistiques relatives à la pandémie. Des statistiques qui font état d’une augmentation de cas positifs.

« Cette année, nous avons pour le moment 4 864 personnes qui sont enregistrées, mais il y a 2 882 qui viennent régulièrement prendre les médicaments. Le nombre a augmenté, l’année dernière on n’était à plus de 3 000 cas et cette année, c’est plus de 4 000. Le nombre de décès enregistré s’élève à une trentaine, mais nous voulons mettre fin à cette pandémie d’ici 2030 », a révélé Docteur Sampou Mamy, point focal des VIH/SIDA, à l’hôpital régional de Kankan.

Plusieurs personnes vivent avec le SIDA sans le savoir, elles peuvent à travers des relations sexuelles le transmettre à d’autres personnes saines, c’est pourquoi Dr Sampou Mamy invite les citoyens à se faire dépister :

« Ce n’est écrit sur le front de personne qu’elle est malade ou pas, c’est par rapport à la prise de sang qu’on peut dire réellement si quelqu’un est séropositif ou séronégatif. Donc, je demande à tout le monde de venir se faire dépister pour connaitre son statut », a invité Docteur Sampou Mamy

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09