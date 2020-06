Kaporo : les victimes accusent l’Etat de vouloir effacer toutes les preuves avant le transport judiciaire de la Cedeao

Le collectif des victimes du déguerpissement de Kaporo-rail, Kipé 2 et Dimesse ont accusé ce samedi 13 juin 2020 l’Etat guinéen de vouloir effacer toutes les traces de cette opération, alors que la Cour de justice de la CEDEAO doit effectuer un transport judiciaire sur les lieux.

C’est à la faveur d’une conférence de presse qu’il a animée à Conakry que ce collectif a indiqué que cette dernière opération de l’Etat vise tout simplement à cacher la ‘’vérité’’ à la justice sous régionale.

« On est en train d’effacer toutes les preuves pour empêcher la mission de transport judiciaire qui doit venir d’Abuja de faire son travail. Ils ont eu la chance que Coronavirus sévit. Aujourd’hui, c’est ce qui paralyse le système judiciaire à Abuja. Aujourd’hui, tout le monde est confiné. Ils ont détruit tout ce qui est signe et qui peut confirmer les dégâts qu’ils ont pu faire », a indiqué El Hadj Alpha Oumar Diallo, président du collectif.

Par ailleurs, les victimes mettent en garde ceux qui veulent s’installer sur la zone déguerpie. Dans leur ligne de mire, le président de l’Assemblée nationale et la société de téléphonie Orange-Guinée.

« Nous mettons en garde des esprits comme Orange, des esprits comme Damaro, qui cherchent à occuper les lieux. Nous ne cesserons jamais de le répéter, que ces terres-là nous appartiennent, nous avons toute la documentation. On n’est pas tombé du ciel pour occuper ces lieux-là et nous allons-nous battre jusqu’au bout même si un jour, puis que la vie est ainsi faite, nos parents arrivaient à disparaître et si ça ne marche pas, ce sont nos fils et petits-fils qui vont reprendre le flambeau, mais nous tenons simplement à dire aux gens que s’ils viennent s’installer là, même si c’est cinquante ans ou un siècle, qu’ils s’attendent un jour à soit nous restituer nos terres où à nous compenser l’équivalent de ce que nous avons investi. Donc c’est une affaire qui ne restera pas impunie parce qu’on ne croisera pas les bras et nous allons continuer le combat », a fait savoir Samba Sow.

Thierno Sadou Diallo

+224 662 76 75 74