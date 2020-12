Karim Bencherifa, nouvel entraineur de Hafia : ‘’je suis là pour remettre le Hafia à la place qu’il mérite’’

Le club premier triple champion d’Afrique (HAFIA) vient de se doter d’un nouvel entraineur. Il s’agit du marocain, Karim Bencherifa, âgé de 52 ans. Il a été officiellement présenté lundi, 21 décembre 2020, à la presse à travers un point de presse qui s’est tenu dans les locaux du terrain dudit club en construction à Nongo.

Entouré de quelques hauts responsables du club (Hafia) dont son président, Kerffalla Camara ‘’KPC’’, il (entraineur) s’est dit honoré d’être en Guinée pour évoluer dans le projet du club Hafia. « Je suis heureux d’être dans ce grand projet d’Hafia. Ce n’est pas moi qui vais amener le projet, mais je vais mettre mes briques techniques. Je vois déjà que le projet du club Hafia est un grand projet qui dépasse le côté sportif. Ce que je peux promettre, c’est beaucoup de professionnalisme, un rapport très professionnel, très cordial avec la presse et j’espère que je vais réussir cette mission. Je crois que l’ex-entraineur, M. Pascal a déjà eu sa contribution dans ce club. Moi, je suis là pour continuer ce qu’il déjà commencé et j’espère qu’on va réussir tous ensemble à amener le projet du club dans les meilleures conditions. J’espère qu’on va remettre ce club au niveau parce qu’il faut accepter que le club Hafia n’a pas gagné le championnat depuis 1985. Mais c’est un club très prestigieux qui mérite d’être consistant », dira-t-il.

Parlant des objectifs, il dira qu’ils sont nombreux. « Et je suis là pour essayer de répondre aux nombreuses attentes du président du club. Mes objectifs sont les mêmes que ceux de M. le président et de tout le club. C’est remettre le Hafia à la place qu’il mérite. J’ai signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Et comme vous le savez, le football dépend surtout des résultats. Je suis sûr que si les résultats sont là, notre collaboration va continuer », dira-t-il entre autres.

Youssouf Keita

+224 666487130