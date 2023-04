Kassonya [Sanoyah]. Une famille bouleversée par un feu mystérieux : « aidez-nous »

C’est un phénomène qui inquiète la famille de feu Baba Fonda Millimouno, située après le kilomètre 36, précisément à Kassonya, dans Sanoyah. Il s’agirait d’un feu mystérieux qui surgit depuis plusieurs mois maintenant dans cette concession de plusieurs bâtiments.

Face à cette situation inquiétante, Lansana Sâa Millimouno, fils aîné de la famille, a lancé une alerte à notre média.

Arrivés sur les lieux ce vendredi 14 avril, il nous a fait sillonner les 5 bâtiments touchés dans la concession. Effectivement, nous avons eu à constater les séquelles du feu dans les chambres, parfois au niveau du mur, au sol et au salon et le reste des objets touchés par le feu. Selon lui, ce n’est ni le courant, ni les enfants qui allument ce feu, mais, il s’allume de façon mystérieuse. Cette famille se pose la question de savoir d’où vient le feu ?

« Depuis le 6 décembre passé, ce feu-là a commencé. Le premier cas, les femmes qui étaient ici avaient pensé que c’était un court-circuit. J’étais allé à un lieu de décès, arrivé à la maison, j’ai entendu les femmes crier au feu. On m’a dit que c’est le courant, je suis rentré au salon, j’ai fait sauter le disjoncteur. Je suis rentré dans les autres chambres, je n’ai pas constaté l’incendie lié au courant. Je suis ressorti au salon, c’est de là j’ai vu le feu dans la chambre, je me suis précipité, j’ai pris l’eau qui était dans le sceau pour éteindre le feu. Pour moi c’étaient les enfants parce que j’ai fait sortir une assiette qui contenait la cendre d’un anti-moustique. Donc je me suis dit que c’était la source du feu. Mais à mon fort étonnement, le phénomène ne sait pas limité à cela, il se répète de jour en jour. Parfois c’est les lundis, ou les mercredis, vendredis ou dimanches. On a connu un dimanche ici ce n’était pas facile. Le feu s’est déclaré au grand bâtiment, dans la chambre à mon cousin qui est détachée du grand bâtiment, dans ma chambre aussi. Et quand ça s’est passé, on a reçu une vielle dame qui nous a fait une révélation, qu’elle fait vision disant que nos défunts parents demandent à ce qu’on fasse un sacrifice. Et chez nous dans la religion chrétienne, on ne fait pas ces genres de choses. Mais comme ça persistait et la maman a dit pour ne pas qu’il y ait mort d’homme, faisons cela, et c’est ainsi j’ai accepté on a fait le sacrifice. Et depuis là ça s’est calmé. Jusqu’au 21mars passé, le feu a repris. Et hier encore j’étais sorti on m’a encore appelé je suis venu j’ai trouvé que le feu a consumé nos effets. C’est ce qu’on a vu ici. Ça fait 31 ans nous sommes là, cela n’a commencé qu’en 2022. Nous sommes dans une grande concession mais il y a des bâtiments qui n’ont pas connu ce feu, sauf le grand bâtiment et quelques autres chambres. Et comment le feu se manifeste? C’est quand on voit la fumée sur les habits on comprend qu’il y a le feu à la maison. On rentre dans la chambre et voit encore le feu consumer les habits. C’est pas un feu qui est lié au court-circuit et vous pouvez passer tout le temps dans la chambre vous ne verrez jamais ce feu s’allumer devant vous. Nous sommes vraiment inquiets », a-t-il expliqué.

Cette famille serait allée fouiller jusqu’au village pour savoir si elle n’est pas hantée par un sort. « Actuellement, les autorités du quartier sont déjà informées et même l’Eglise dans laquelle je prie est informée. Des prières n’ont pas manqué depuis que cela a débuté puisque je suis membre d’un groupe de prière qu’on appelle le Renouveau charismatique, ceux-ci aussi sont venus prier, les gens nous assistent du côté prière. Je ne peux pas vous dire qu’il n’y a pas un antécédent entre la famille et quelqu’un mais retenez simplement que nous sommes en harmonie avec le voisinage. Nous sommes ici depuis 1992 mais jamais il n’y a eu un malentendu entre nous et nos voisins. Au village aussi, nous avons cherché à savoir si les ancêtres n’ont pas des idoles comme des mares et autres juste qu’ils adorent juste pour se rassurer. Mais heureusement la génération récente ne pratique plus ça. Et mon père dans son état de malade m’a dit beaucoup de choses de sa vie mais jamais il ne m’a parlé de quoi que ce soit sur une situation concernant la concession ou autre chose jusqu’à ce qu’il a rendu l’âme. S’il s’agissait de cela je suis sûr qu’il allait me le dire », a-t-il ajouté.

Lansana Sâa Millimouno, demande aux autorités et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, pour trouver une solution puisqu’ils continuent encore à perdre des biens, mais que le gouvernement ne fasse pas le médecin après la mort, c’est maintenant ou jamais.

Christine Finda Kamano

622 716906