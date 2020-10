Kassory à Faranah : ‘’les images du passage de l’UFDG à Kissidougou, c’était Touba, au Sénégal’’

Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a été l’hôte des Faranakas ce mardi, 13 octobre. C’est aux environs de 12 heures que l’avion du directeur de campagne du candidat du RPG Arc-en-ciel s’est posé à l’aéroport de Faranah.

Les adeptes du RPG Arc-en-ciel venus de différents horizons de la capitale du Sankaran en nombre important, ont réservé un accueil chaleureux au Chef du gouvernement.

De l’aéroport à la grande place de l’école primaire Sallé Laye Samoura, long de 2 kilomètres, le numéro un de la primature guinéenne et sa suite ont passé près de 2 heures sur la route.

Pour la circonstance, l’honneur est revenu au Ministre conseiller chargé de missions Moussa Condé “Tata Vieux”, d’introduire le Premier Ministre Docteur Ibrahima Kassory Fofana. Dans son allocution, le locataire du Palais de la Colombe n’a pas manqué de faire des promesses aux citoyens du Sankaran.

« Ce que je viens de voire à Faranah, me rassure. Vous savez, nos adversaires ont beaucoup de partis. Ils font des falsifications, ils affichent. Vous savez ce qui est arrivé avant hier, c’est France 24 qui a décortiqué les images d’un passage de l’UFDG à Kissidougou et qui est ressorti que le monde qu’on a présenté comme Kissidougou, c’était le monde de Touba au Sénégal. Quelle honte ! Quelle malhonnêteté ! Nous leur répondrons le 18 octobre pour dire que le peuple de Guinée, brave population de Faranah en particulier sont avec le champion, le Professeur Alpha Condé. Je prends un des engagements personnels au nom du Président pour Faranah. Je m’occuperai de la jeunesse de Faranah, je m’occuperai des femmes de Faranah. J’appuierai l’initiative d’un de vos fils pour reconstruire l’usine ici. Nous créerons des conditions pour que Faranah puisse se développer. Tata Vieux sera là pour surveiller entre ce que je dis et ce que je vais faire pour Faranah. Nous sommes les enfants de la révolution de Sékou Touré et Sékou Touré c’est Faranah », a lancé Docteur Ibrahima Kassory Fofana.

C’est sur ces mots que le meeting de l’enfant de Forécariah a pris fin ce mardi à Faranah.

Lanciné Kéita, correspondant à Faranah.

+224 628 464 659.