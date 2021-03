Kassory à l’inauguration du musée de la monnaie de la BCRG : ‘’les réserves de change de notre pays dépassent 1 milliard de dollars”

Le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, Ibrahima Kassory Fofana a procédé, vendredi 05 mars 2021 à l’inauguration du musée de la monnaie de la banque centrale de la République de Guinée, (BCRG).

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans l’enceinte de la banque centrale à Kaloum a été marquée par la présence de plusieurs membres du gouvernement, anciens gouverneurs de la BCRG et autres invités.

Selon, le gouverneur de la BCRG, Dr Louncény Nabé, “la réhabilitation du musée de la monnaie est une des nombreuses manifestations du vent de renouveau auquel l’avènement du Professeur Alpha Condé à la magistrature a permis de souffler sur notre pays”.

L’objectif visé est de faire de cet endroit, poursuit le patron de la BCRG, un espace de mémoire du passé d’affirmation du présent et de perspectives pour l’avenir. Il s’agit de mettre en exergue le passé glorieux de notre pays, son présent dynamique et plein d’enseignement et son avenir plein de promesse”.

Plus loin, de préciser que ce musée réunira divers objets de valeur de la banque centrale “allant de très anciens moyens de paiement (Guinzé, cauris et étoffes de coton) ayant circulé du VIII ème siècle à la période coloniale; des spécimens de monnaies étrangers, à des masques relevant du patrimoine culturel de notre pays; des modèles de billets de banque de la période coloniale à ceux émis depuis l’indépendance et de l’indépendance à nos jours”.

Le chef du gouvernement guinéen, Kassory Fofana a lui indiqué que “sous la clairvoyance de notre champion national, le professeur Alpha Condé notre banque centrale totalise les réserves de change à date de plus d’un milliard de dollars qui couvre largement les quatre mois d’exportation en terme de mesure prudentielle. La banque dispose en ce moment d’un stock stratégie également en réserve qu’à la monnaie guinéenne”. Il a ensuite salué les mesures prises par le président Condé concernant le resserrement de la gestion financière du pays.

“Ce musée de la monnaie que nous allons mettre à la disposition du public à compter de ce jour constituera pour les jeunes générations une vitrine permettant de s’informer sur le rôle de la banque dans l’économie, l’histoire de notre monnaie à travers l’évolution des signes monétaires et de s’approprier des meilleures attitudes à absorber vis-à-vis du billet de banque”, a dit le PM.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22