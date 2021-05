Kassory après la prière de l’Aïd El Fitr : ‘’je pense à la jeunesse parce que je sais qu’elle très inquiète’’

Comme nous l’annoncions, la prière au centre islamique de Donka a été dirigée par le grand imam mosquée Fayçal, Elhadj Mamadou Saliou Camara en présence du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana qui avait à ses côtés plusieurs hauts cadres de l’administration.

Au terme de ladite prière, le chef du gouvernement a, au nom du président Alpha Condé souhaité bonne fête à l’ensemble des Guinéens :

« Je pense notamment à la jeunesse parce que je sais qu’elle est très inquiète. Si j’avais 18 ans, j’aurais eu la même inquiétude (…) Mais je dois les rassurer que le professeur Alpha Condé est en train de travailler pour que l’avenir soit plus positif et pour que l’avenir soit meilleur. Bonne fête à tous les Guinéens, bonne fête à ceux qui souffrent et bonne fête à ceux qui sont désespérés. Nous sommes-là pour aider à résoudre les différents problèmes… »

