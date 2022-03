Kassory au CNRD : « nous sommes dans un état d’esprit constructif pour accompagner la transition en cours »

Officiellement installé ce jeudi 31 mars 2022 à la tête du comité national exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana, a envoyé un message fort au Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

En effet, dans son discours de circonstance, il a rassuré les nouvelles autorités qu’ils (militants et responsables du RPG) sont prêts à accompagner la transition en cours. « Nous disons solennellement au CNRD que nous sommes dans un état d’esprit constructif pour accompagner la transition en cours. Je réaffirme la détermination du RPG Arc-en-ciel de contribuer à la réussite de cette transition par la paix et dans un esprit de concertation. Je lance un appel pressant au CNRD pour la mise en place d’un cadre formel de discussion des questions concrètes relatives au retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays. Les plus essentielles de questions portent sur la relecture de la constitution, la mise en place d’une commission électoral consensuel, la mise en place ou la confection d’un fichier électoral aussi consensuel et enfin, un calendrier électoral », dira-t-il.

Poursuivant, il a annoncé sa toute première décision à l’endroit du bureau exécutif provisoire mis en place. « Permettez que ma première grande décision soit de demander au bureau exécutif provisoire d’organiser les assises à la base afin qu’en concertation avec les militants, nous tirerons toutes les leçons des dix (10) années passées de notre gouvernance. Aussi bien à la tête de l’Etat qu’au sein du parti (…) Le RPG Arc-en-ciel est un parti responsable. Nous avons eu le plaisir d’avoir le plus illustre des nôtres accompagné de plusieurs de nos cadres autour de moi à la tête de l’Etat. Nous connaissons mieux que personne, l’importance de la paix sociale, au point de risque de l’a menacé de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit (…) En prenant connaissance de la feuille de route du conseil exécutif provisoire qui nous a été proposé au cours de cette journée, et en préparant sa mise en œuvre, je vous demande de prendre systématiquement en compte l’intérêt supérieur de la nation pour chaque action que vous aurez à mener… »

Youssouf Keita