Kassory aux militants du RPG : « nous devons nous dresser comme un seul homme pour faire appel à ceux qui sont hésitants »

Après plusieurs mois de pose, les assemblées générales hebdomadaire du RPG Arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir) ont repris ce samedi 2 avril 2022 sous la présidence de Dr Ibrahima Kassory Fofana, président du comité national exécutif provisoire.

Devant une foule en liesse, le nouveau patron du parti d’Alpha Condé a invité l’ensemble des militants et sympathisants à la mobilisation.

« Je commencerai mon propos par vous féliciter de la tenue avec succès de la convention extraordinaire. Le RPG Arc-en-ciel a montré au monde que le parti reste débout sur ses deux pieds. Il a démontré à la face du monde que notre champion, Pr Alpha Condé a laissé un héritage indescriptible. Je voudrais vous rendre hommage chers camarades pour ce succès et vous exhorter à plus de solidarité, d’engagement militant pour que la vocation de notre parti qui est celle de rassembler les Guinéens, de tuer dans ce pays l’ethnocentrie, d’écarter les réalités guinéennes de la violence sous toutes ses formes pour que cette vocation puisse être mise en œuvre quelque soit le prix à payer pour que vive la Guinée, et pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le premier parti en République de Guinée », a-t-il martelé.

Poursuivant, il a tenu à annoncer : « Dans les semaines qui vont suivre, le parti va se déployer partout pour revoir nos structures pour nous mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles. Je voudrais inviter que dans ce combat, nous devons dresser comme seul homme, essayer de dépasser les égos personnels, faire appel à ceux qui sont hésitants, expliquer à ceux du mal comprendre que seule l’unité peut servir la cause du parti. Et que seule la solidarité militante pourrait nous conduire à plus de succès pour garantir au RPG sa place de parti premier de Guinée. »

Youssouf Keita